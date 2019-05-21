Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкамКоммерсантъ вчера в 18:44

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
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