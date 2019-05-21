Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкамКоммерсантъ вчера в 18:44

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
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Банк обвинил Минкульт в нарушении конкуренции

News.ruвчера в 23:21

«Банк Санкт-Петербург» пожаловался в ФАС, Минфин и Ассоциацию российских банков на нарушение Минкультом конкуренции

Эхо Москвы02:31

СМИ узнали о рекомендации Минкультуры перевести зарплаты в значимые банки

РБК02:21

На Минкультуры пожаловались в ФАС из-за предложения перевести зарплаты в системно значимые банки

Дождь02:56

На Минкульт пожаловались в ФАС из-за рекомендации перевести зарплаты сотрудников в системно значимые банки

Новая газета04:00

Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

Ведомостивчера в 22:36

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Коммерсантъвчера в 18:44
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали об устрицах в рационе солдат

По словам замминистра по материально-техническому обеспечению Дмитрия Булгакова, в настоящее время в рацион питания военнослужащих не включают тушенку и «мясорастительные консервы».
Обновлено в 02:28
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

На озере в Финляндии утонул россиянин

На озере Пюхяярви на востоке Финляндии утонул 58-летний гражданин России. Информацию подтвердили в посольстве России, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Общество

ВЦИОМ: россияне считают необходимым развивать отечественный авиапром

Большинство опрошенных россиян (78%) считают, что в России умеют делать качественные самолеты, отечественный авиапром необходимо развивать несмотря на существенные финансовые затраты.
Обновлено в 03:54
Кино

В сети появился отрывок из третьего сезона «Очень странных дел»

Обновлено в 01:15
Происшествия

МВД России раскрыло обманувших 11 тысяч человек лжемедиков

Сотрудники МВД России раскрыли группу лжемедиков, в результате действий которых в регионах страны пострадали более 11 тыс. граждан.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Прокурор запросил для Талькова-младшего лишение прав на три года

"Прошу признать Талькова виновным и назначить наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей с дополнительным наказанием в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на три года", – цитирует Агентство "Москва" заявление представителя прокуратуры.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Технологии

Москвичи смогут оплачивать ЖКУ со смартфонов через «Госуслуги Москвы»

В обновленной версии мобильного приложения "Госуслуги Москвы" появилась возможность оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:37
Финансы

Орешкин исключил техническую рецессию во второй половине года

Прогноз по росту ВВП в 2019 году пока сохраняется на уровне 1,3%, заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Общество

Житель Непала покорил Эверест в 24-й раз

Живущий в Непале представитель народности шерпов Ками Рита поставил мировой рекорд, в 24-й раз покорив Эверест.
Обновлено в 04:16
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Политика

Полторак вызван на ковер к Зеленскому

Обновлено в 03:20
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Кино

Джордж Мартин рассказал о концовке книжной версии «Игры престолов»

Ранее автор серии книг «Песнь Льда и Пламени», которые легли в основу культового сериала «Игра престолов», Джордж Мартин заявил, что он огорчен завершением сериала.
Обновлено в 03:34
Общество

Экоактивисты: около летней резиденции патриарха Кирилла вырублены краснокнижные сосны

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Глава штаба ФБК Леонид Волков заявил о своем задержании

Обновлено в 01:20
Музыка

Опубликованы результаты голосования зрителей на Евровидении

Обновлено вчера в 14:12
Происшествия

В Приангарье осудили мужчину, который заживо сжег соседа из-за флешки

Ранее судимый мужчина получил 17 лет колонии строгого режима за то, что заживо сжег соседа из-за пропавшей флешки, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Космос

Океан жидкости может сохраняться под поверхностью Плутона до сих пор

Обновлено в 02:59
Армия и оружие

У террористов есть химоружие и беспилотники, заявил глава ФСБ

Директор ФСБ Александр Бортников проинформировал о том, что в распоряжении террористов есть материалы для производства химоружия.
Обновлено в 04:03
Политика

СМИ оценили финансовые потери Порошенко за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко за время своего пребывания у власти стал почти на 40% беднее, следует из подсчетов аналитиков агентства Bloomberg.
Обновлено вчера в 21:32
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