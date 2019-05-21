Экономика

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкамКоммерсантъ вчера в 18:44

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.
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«Банк Санкт-Петербург» пожаловался в ФАС, Минфин и Ассоциацию российских банков на нарушение Минкультом конкуренции

Эхо Москвы02:31

СМИ узнали о рекомендации Минкультуры перевести зарплаты в значимые банки

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Банкиры заподозрили Минкультуры в нарушении антимонопольного законодательства

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Банк обвинил Минкульт в нарушении конкуренции

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АБН02:14

Минкультуры добавляет клиентов системно значимым банкам

Коммерсантъвчера в 18:44
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В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

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США ослабили давление на Huawei

В США разрешили компании Huawei временно возобновить деятельность. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
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Экономика

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Отмечается, что Венесуэла собирается отказаться от Visa, Mastercard и Maestro: операции по дебетовым картам этих систем будут прекращены с 30 ноября, а по кредитным — с 30 января.
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Авиакомпания "Алроса" выполнила заключительный рейс самолета Ту-134. Перелет из Иркутска в якутский город Мирный состоялся 20 мая.
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В ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции придется провести дополнительные исследования, сообщил "Интерфаксу" в понедельник участник заседания Совета Думы.
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АвтоВАЗ рассказал, чего ждать от серийной версии новой LADA 4x4

В очередном выпуске программы «В самом деле» специалист пресс-центра «АвтоВАЗа» Стас Березий разобрался в этом вопросе.
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Племянница Флеминга назвала кандидатов на роль Джеймса Бонда

Внучатая племянница Яна Флеминга, автора книг о Джеймсе Бонде, Хермайони Флеминг назвала трёх актёров, которые могли бы сыграть агента 007 после Дэниела Крейга.
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Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

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Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

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Клинические испытания российского препарата от непереносимости глютена начнут в 2020 году

Первую фазу клинических исследований препарата по лечению целиакии и непереносимости глютена, разработанного учеными Московского государственного медицинского имени И. М. Сеченова, планируется провести в 2020 году.
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Bloomberg: За пять лет президентства Порошенко обеднел на 40%

Бывший президент Украины Пётр Порошенко за пять лет работы на посту главы государства перестал быть миллиардером и обеднел на 40%, сообщает 20 мая агентство Bloomberg.
Обновлено вчера в 15:52
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Huawei назвала свою операционную систему Hongmeng

Китайская корпорация Huawei объявила, что ее собственная операционная система (ОС) будет называться Hongmeng.
Обновлено вчера в 17:42
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Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
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Правительство упростило процедуру получения инвалидности

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
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Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
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Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Рейтинг самых хамских городов составлен в России

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
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Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
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Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

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В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
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Судмедэксперта по делу о резонансном ДТП в Балашихе приговорили к исправительным работам

"Щелковский городской суд признал Клейменова виновным в халатности и приговорил его к 10 месяцам исправительных работ", - заявил отец погибшего.
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
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Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
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Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

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Обновлено вчера в 12:41
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