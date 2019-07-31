Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархатаИзвестия 08:12
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Футбол
Чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Обновлено в 10:39
Космос
Российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС
Российский космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета к Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:11
Музыка
Максима Фадеева обвинили в плагиате
Бард Pashket V уверен, что композиция популярной на сегодняшний день певицы MOLLY «Я просто люблю тебя», которую для нее написал Фадеев, имеет слишком много общего с его песней под названием «Дни и ночи».
Обновлено в 02:59
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Происшествия
На Пермском пороховом заводе произошел взрыв
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
Пентагон готовит развертывание войск в Европе
Обновлено в 07:46
Политика
Медведев оценил положение с пожарами в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал сложной ситуацию с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено в 12:18
Культура
Три выставки открываются на ВДНХ к юбилею
Обновлено в 09:48
Единоборства
Поветкин назвал бой с Х. Фьюри ответственным поединком
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестовали женщину, избившую сына клюшкой
По версии следствия, 29-летняя женщина систематически избивала своего 12-летнего сына, в том числе хоккейной клюшкой.
Обновлено в 11:49
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено в 11:40
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Общество
Список потенциально опасных собак утвердили в России
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которым окончательно утверждается список потенциально опасных пород собак.
Обновлено вчера в 02:19
Путешествия
Власти Шри-Ланки планируют выдавать бесплатные визы туристам из России
Шри-Ланка начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, в том числе приезжающим из России, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министра туризма, земель и религии Джона Амаратунга.
Обновлено в 07:05
Экономика
В команде Зеленского озвучили план экономических реформ на Украине
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук рассказал, какие экономические реформы планируется осуществить в стране.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Контактная группа согласовала план ремонта моста в Станице Луганская
Контактная группа по Украине согласовала дорожную карту ремонта моста в Станице Луганская, заявил полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.
Обновлено в 11:28
Авто
В Сербии построят шинный завод Toyo Tires
Toyo Tire поставляет шины в Европу и Россию с заводов в Японии и Малайзии.
Обновлено в 11:40
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Российский мультфильм «Маша и Медведь» с 4 млрд просмотров на YouTube стал единственным анимационным роликом, который вошёл в топ-10 самых просматриваемых видео хостинга за все время.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Наука
Российские физики создали первый «медный» аналог графена
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Центробанк выпустит памятные монеты в честь Вооруженных сил РФ
Банк России 1 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты серии "Вооруженные силы Российской Федерации" номиналом 1 рубль.
Обновлено в 06:58
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге идут обыски, сообщает «Фонтанка.ру».
Обновлено в 10:01
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Согласно обновленному прогнозу, среднегодовой курс рубля в 2019 году составит 64,5 рубля за доллар, в 2020 году - 65 рублей, говорится в материалах Сбербанка.
Обновлено в 11:19
Интернет
Microsoft может улучшить Windows 10 Pro для компьютерных энтузиастов
В своё время ходили слухи, что Microsoft готовит сборку Windows 10 Home Ultra для энтузиастов.
Обновлено в 10:57
Экономика
Apple смогла нарастить выручку вопреки падению продаж iPhone
Продажи iPhone по итогам минувшего квартала составили менее 50% всей выручки Apple. Об этом сообщается в квартальном финансовом отчете.
Обновлено в 04:33
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в Татарстане
ФСБ и МВД предотвратили теракт на одном из инфраструктурных объектов в Татарстане, который готовили двое сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), подозреваемые задержаны.
Обновлено в 06:01