Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархатаИзвестия 08:12

Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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