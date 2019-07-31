Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархатаИзвестия 08:12
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина
Обновлено в 06:56
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено в 13:30
Политика
Согласована «дорожная карта» ремонта моста в Станице Луганской
Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине согласовала «дорожную карту» ремонта моста в Станице Луганской.
Обновлено в 11:31
Общество
Названы самые похищаемые товары в российских магазинах
В российских магазинах чаще всего похищают колбасу, сыр и конфеты.
Обновлено в 02:49
Религия
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Прокуратуру попросили проверить особняк Галкина и Пугачевой
Российский юрист Ярослав Михайлов обратился в подмосковную прокуратуру с просьбой проверить законность строительства известным юмористом Максимом Галкиным особняка в деревне Грязь.
Обновлено в 07:05
Общество
Лесные пожары в России охватили около 3 миллионов гектаров
Общая площадь лесных пожаров в России составила около 3 миллионов гектаров.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Политика
В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
Обновлено в 14:05
Экономика
Счетная палата ожидает снижения уровня бедности во втором квартале
Показатели бедности в России должны снизиться во втором квартале 2019 года, заявили ТАСС в Счетной палате.
Обновлено в 10:27
Экономика
Закон об ипотечных каникулах вступил в силу
В России в среду, 31 июля, вступил в силу закон об ипотечных каникулах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:15
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено в 14:31
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено в 08:22
Экономика
В России впервые за два года зафиксирована дефляция
Потребительские цены за неделю с 23 по 29 июля упали на 0,1%, следует из данных Росстата.
Обновлено в 09:26
Политика
Германия не примет участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что страна не будет принимать участия в операции США в Ормузском проливе.
Обновлено в 14:47
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено в 14:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 12:14
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Политика
Президент упростил получение автомобильных номеров
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который даёт владельцам автомобилей право получить номерной знак непосредственно у его изготовителя.
Обновлено в 03:56
Происшествия
Врачи клиники в Подмосковье отправили пациентку с кровотечением в госбольницу на такси
Росздравнадзор провел в июле проверку подмосковной частной клиники ООО "Институт здоровья", где пациентку с кровотечением направили в государственную больницу на такси вместо того, чтобы вызвать для нее скорую помощь.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Ростовская модель Костенко поддержала Тарасова в скандале с алиментами
Подписчики раскритиковали модель Анастасию Костенко из Ростова-на-Дону после того, как она влезла в скандал ее мужа Дмитрия Тарасова с экс-супругой Оксаной Пономаренко, обсуждение появилось в Instagram девушки.
Обновлено в 08:55