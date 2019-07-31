Политика

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархатаRT на русском 06:30

Министерство культуры Украины сообщило, что неканоническая Украинская православная церковь Киевского патриархата была ликвидирована путём присоединения к Киевской митрополии новосозданной ПЦУ.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Украинские власти подтвердили ликвидацию Киевского патриархата

Телеканал 360°07:58

Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию Киевского патриархата

RT на русском06:30

Филарет попросил минюст продлить регистрацию Киевского патриархата

ТАСС05:43

Вотчины украинского «патриарха» Филарета больше нет, но он не согласен

Фонтанка.Ру06:08

Филарет попросил Минюст восстановить Киевский патриархат

News.ru06:04

Киевская патриархия УПЦ прекратила свое существование

ТК Звезда06:12

Связанные одной церковью

Известия01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 08:03, Ашберн
Футбол

Шюррле определился с номером в «Спартаке»

Обновлено вчера в 18:19
Экономика

Зарплату главы Фонда развития моногородов сравнили с их бюджетами

Как следует из материалов проверки, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превышает расходы бюджетов некоторых из моногородов по итогам прошлого года.
Обновлено 29 июля в 19:01
Музыка

Сергей Соседов назвал фестиваль «Жара» «позорной ярмаркой тщеславия»

Критик отметил, что организаторы фестиваля тратят деньги на «позорную ярмарку тщеславия», когда на сцену выходят хоть и популярные исполнители, но лишенные таланта и музыкальной культуры.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Леонардо Ди Каприо опубликовал в Instagram видео о пожарах в Сибири

Голливудский актер Леонардо ди Каприо опубликовал в Instagram видео, призывающее обратить внимание на беспрецедентные лесные пожары в Сибири, Гренландии и на Аляске.
Обновлено в 04:30
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Луиса Адриано в «Палмейрас»

Обновлено в 05:23
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Татарстане

Силовики предотвратили теракт в Татарстане, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Операцию проводили совместно с МВД.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Пентагон начал изучение севера России

Обновлено вчера в 23:11
Политика

Twitter заблокировал аккаунт посольства РФ в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии.
Обновлено в 07:49
Политика

Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство "Украинские новости".
Обновлено в 07:50
Экономика

Поездки на такси оказались выгоднее личного автомобиля

Россиянам дешевле ездить на такси, чем пользоваться личным автомобилем, подсчитали в HSBC.
Обновлено в 04:45
Путешествия

«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье

Обновлено вчера в 14:30
Единоборства

Промоутеры назвали дату боя Александра Поветкина с Хьюи Фьюри

Обновлено в 07:46
Происшествия

Опрокинувшийся BMW устроил массовое ДТП на Невском проспекте

Зазевавшийся водитель BMW X6 стал виновником массовой аварии в центре Санкт-Петербурга, а сам внушительный кроссовер завалился на правый бок.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Более 20 тысяч россиян умерли в 2018 году от ВИЧ-инфекции

ВИЧ-инфекция стала одной из основных причин смертности в молодом трудоспособном возрасте, в 2018 году от ВИЧ умирали чаще, чем от онкологии, заболеваний органов пищеварения и нервной системы, следует из доклада "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году".
Обновлено вчера в 21:15
Футбол

Украинский футболист Хачериди может перейти в ЦСКА

Защитник сборной Украины Евгений Хачериди может перейти в московский ЦСКА.
Обновлено в 06:54
Политика

Личные вещи убитых в ЦАР журналистов направили в Москву

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что личные вещи убитых журналистов направлены из Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Москву.
Обновлено в 07:30
Общество

Дым от пожаров в Сибири достиг Монголии

Обновлено в 07:07
Происшествия

В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой

Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Спорт

Двукратная чемпионка ОИ Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике

Обновлено в 02:44
Политика

Трамп намерен заключить сделку с Россией по контролю над вооружениями

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты и Россия придут к соглашению в сфере контроля над вооружениями.
Обновлено в 00:05
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа повысят выплаты

Ежегодное повышение пенсий работающим гражданам проведут с 1 августа 2019 года.
Обновлено 29 июля в 02:29
Здоровье

Врач рассказала о противопоказаниях при употреблении арбуза

Чрезмерное употребление арбуза может вызвать диарею, вздутие живота, тошноту или расстройство желудка.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Михаила Светова арестовали на 30 суток

Пресненский районный суд Москвы арестовал на 30 суток одного из лидеров Либертарианской партии России (ЛПР) Михаила Светова, сообщает «Медиазона».
Обновлено в 07:09
Интернет

Названы российские альтернативы популярным иностранным приложениям

Специалисты Института развития Интернета назвали российские приложения, которые могут заменить иностранные предустановленные программы.
Обновлено в 03:07
Футбол

«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома

"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Тюмени эвакуировали пассажиров аэропорта

В аэропорту «Рощино» в Тюмени сегодня, 31 июля, пришлось эвакуировать пассажиров и персонал.
Обновлено в 05:48
Политика

Москва не исключила размещение запрещенных ДРСМД ракет ближе к США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва не исключает возможности размещения запрещенных ДРСМД ракет ближе к США в ответ на аналогичные действия Вашингтона.
Обновлено в 06:36
Политика

Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году.
Обновлено в 05:05
Политика

Названы возможные сроки возвращения украинских моряков на Украину

По словам адвоката, в настоящее время уже есть письменные доказательства того, что моряки продолжат фигурировать в судебных и следственных действиях после их возвращения на Украину.
Обновлено в 02:39
Политика

Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Обновлено в 05:01
Ситуация вокруг УПЦБольше новостей по теме
Главное