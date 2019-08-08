Общество
Минкульт разработал правила работы кинотеатровКоммерсантъ 07:23
Министерство культуры разработало поправки, которые на законодательном уровне закрепляют правила работы и посещения кинотеатров. Проект постановления опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
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Драпеко оценила идею Минкультуры закрепить в законе правила посещения кинотеатров
Парламентская газетавчера в 10:08
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
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