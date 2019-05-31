Кино
Минкульт прокомментировал удаление гей-сцен из фильма про Элтона ДжонаРЕН ТВ вчера в 10:54
В Министерстве культуры прокомментировали информацию об удалении гомосексуальных сцен из фильма "Рокетмен", который рассказывает о жизни британского музыканта Элтона Джона.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:02, Ашберн
Происшествия
Главу завода в Дзержинске отстранили накануне взрывов за нарушения
Генеральный директор завода «Кристалл», на котором произошла серия взрывов, был отстранен от работы накануне ЧП.
Обновлено в 12:25
Общество
Дочь Алсу отдала миллион рублей на благотворительность
На мероприятии гендиректор канала Константин Эрнст объявил, что все финалисты конкурса – Валерий Кузаков, Ержан Максим, Мариам Абделькадер, Рената Таирова, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Роберт Багратян, Нино Чеснер и Микелла Абрамова – стали победителями.
Обновлено в 14:01
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 12:04
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие
Опубликованы кадры испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
Опубликовано видео испытаний модернизированного российского бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 02:31
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Огромный аллигатор вломился в дом американки и разгромил погреб с вином
Обновлено в 12:14
Кино
Боатенг сыграл инопланетянина в четвертой части «Людей в черном»
Футболист принял участие в съемках новой, четвертой части «Людей в черном», сыграв инопланетянина.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов
В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека.
Обновлено в 13:00
Политика
У заявителей на визу США попросят ссылки на соцсети
Представитель Госдепартамента сообщил, что подающих заявления на получение визы Соединенных Штатов обяжут указывать данные своих аккаунтов в социальных сетях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:30
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Теннис
Серена Уильямс проиграла в третьем круге «Ролан Гаррос»
Серена Уильямс владеет рекордом Открытой эры по количеству выигранных турниров «Большого шлема» (23).
Обновлено в 14:31
Политика
ВЦИОМ поднял рейтинг доверия Путину после недовольства Кремля
В исследовании отмечалось, что личный рейтинг доверия Путину снизился до минимума c января 2006 года - до 31,7 процента.
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено в 13:51
Игры
На E3 2019 состоится три премьеры от Rebellion
Не стала исключение и компания Rebellion Developments, которая объявила, что примет участие в конференции PC Gaming Show, где представит общественности сразу три новинки.
Обновлено вчера в 18:00
Происшествия
В Улан-Удэ арестован владелец батута, на котором пострадали дети
Суд в Улан-Удэ арестовал владельца батута, во время опрокидывания которого 30 мая получили травмы пятеро детей.
Обновлено в 09:12
Авто
Новые правила тюнинга автомобилей в РФ вступили в силу с 1 июня
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила тюнинга автомобилей.
Обновлено в 08:55
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Гаджеты
Слухи твердят, что Nvidia представит новые версии видеокарт RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080 и существенно снизит цены
Источник утверждает, что нас ждёт сразу три обновлённых модели: RTX 2060, RTX 2070 и RTX 2080.
Обновлено в 11:43
Кино
Появилось рабочее название приквела «Игры престолов»
В Сети появилась информация о том, что приквел «Игры престолов» получил рабочее название Bloodmoon («Кровавая ночь»), сообщает REGNUM.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин присвоил имена российским аэропортам
Президент России Владимир Путин присвоил московскому аэропорту Шереметьево имя поэта Александра Пушкина, Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, а Домодедово — учёного Михаила Ломоносова.
Обновлено вчера в 05:56
Интернет
Пользователи Сети массово жалуются на сбой в работе Google Play Store
Пользователи Сети массово жалуются на отказ в работе Google Play Store.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Хандожко одержал победу в дебютном поединке в UFC
Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко с победы начал карьеру в UFC.
Обновлено в 13:21
Наука
Удивительная находка в Антарктиде спасет весь мир от наводнения
В недавно опубликованной работе исследователи сообщают, что геологическая граница между Восточной и Западной Антарктидой создала под континентом барьер, который защищает ледяной шельф Росса от более теплых вод и дальнейшего таяния.
Обновлено в 07:19
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00