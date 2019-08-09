Общество
Минкульт предложил запретить приносить еду в кинотеатрыИжевскИнфо.РУ 06:10
Гендиректор сети кинотеатров Премьер Зал Владимир Петелин в беседе с РБК отметил, что главным новшеством для кинотеатров в поправках стала возможность запретить проносить на сеанс продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, приобретенные вне его территории.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:49, Вашингтон
Здоровье
Минздрав рассказал, где в России живут самые здоровые люди
Показатель отражает количество зарегистрированных случаев заболеваемости на 100 тысяч соответствующего населения, при этом у одного человека может быть несколько заболеваний.
Обновлено в 20:13
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено в 20:45
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено в 03:39
Футбол
Моура продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2024 года
Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура продолжит выступать за лондонский клуб. Бразилец подписал новое соглашение сроком до лета 2024 года.
Обновлено в 11:10
Наука
Как дожить до 100 лет: 9 привычек долгожителей
Быть организованным Исследование, продолжавшееся в США в течение 80 лет, подтвердило: люди, предпочитающие спланированную, хорошо организованную жизнь, в итоге живут дольше, чем те, кто полагается на авось.
Обновлено в 11:18
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Финансы
Отток капитала из России в 2019 году вырос более чем в полтора раза
Чистый отток капитала из России в январе—июле 2019 года вырос более чем в 1,6 раза и составил $28 млрд, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:46
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено в 19:50
Шоу-бизнес
В Москве прошли похороны Вилли Токарева
Помещение храма было украшено цветами и горящими свечами. Похороны Вилли Токарева состоялись на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
Der Spiegel: США угрожают Германии выводом войск
«Поистине унизительно ожидать, что налогоплательщики США будут по-прежнему оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, а немцы будут использовать свой торговый профицит для своих собственных нужд», — цитирует «Шпигель» заявление посла США Ричарда Гренелла агентству ДПА.
Обновлено в 04:21
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено в 21:05
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено в 22:30
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева рассказала о дне рождения, который длился 12 дней
Виктория Лопырева 26 июля отметила день рождения. В честь этого события модель и телеведущая опубликовала в личном микроблоге видео.
Обновлено в 18:00
Музыка
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено в 19:23
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
Сбербанк с 12 августа снизит процентные ставки по ипотеке с господдержкой для семей с двумя и более детьми на 1 п.п. — до 5%. Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе.
Обновлено в 08:19
Спорт
Исполнительный директор СБР: с Логиновым не договорились по контракту
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков подтвердил РИА Новости, что Александр Логинов отказался подписывать договор в редакции, предложенной союзом, и подвел итоги встречи со спортсменами и тренерами сборной России, прошедшей во время сбора команды в Сочи.
Обновлено в 11:49
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено в 16:16
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Здоровье
Новый вид городских комаров разносит опасную болезнь
«Лишь немногие виды комаров из 3500 известных в мире видов способны развиваться и размножаться, как тигровый комар», - пишет автор статьи.
Обновлено в 21:47
Шоу-бизнес
Сергей Жуков ждал начала концерта Дженнифер Лопес 4 часа
Обновлено в 01:07
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено в 17:23
Политика
В Италии хотят вынести вотум недоверия правительству
Как сообщает информационное агентство РИА Новости, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, которому собираются объявить вотум недоверия, заявил о том, что политический кризис, возникший в правительстве возник в результате действий главы политической силы «Лига» Маттео Сальвини.
Обновлено в 07:28
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено вчера в 01:30
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Не прошло и часа, как Лена Миро в Телеграм-канале сообщила о попытке взлома своего аккаунта и предупредила Рудковскую, что взлом чужой страницы уголовно наказуемое деяние.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм
22-летняя девушка с декабря 2018 года похудела на 21 килограммов. В начале похудения ее вес составлял 112 килограммов.
Обновлено в 10:45