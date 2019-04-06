Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30
Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
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Продажу спиртного предложили разрешить в любых организациях культуры
Парламентская газетавчера в 08:58
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