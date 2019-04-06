Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30

Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
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В России предложили разрешить алкоголь во всех учреждениях культуры

RT на русском06:47

Продажу спиртного предложили разрешить в любых организациях культуры

Парламентская газетавчера в 08:58

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17
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Политика

Time поместил на обложку Путина с земным шаром

Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено вчера в 12:10
Политика

Британцам начали выдавать паспорта без надписи «Европейский союз»

В Великобритании, похоже, уже устали ждать решения по Brexit и досрочно начали выдавать паспорта без надписи "Европейский союз" на обложке.
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Происшествия

В Туапсе загорелся резервуар на нефтебазе

В Туапсе на улице Гагарина в промышленной зоне местной нефтебазы загорелся резервуар.
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Политика

Нил Ушаков снят с поста мэра Риги

Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно сбросил взрывное устройство на 500-метровый астероид Рюгу, который находится в 300 миллионах километрах от Земли.
Обновлено вчера в 11:25
Армия и оружие

В Госдуме оценили прошедшие в Черном море учения НАТО и Грузии

Обновлено в 06:05
Музыка

Сергей Лазарев назвал главного соперника на «Евровидении»

Обновлено в 05:56
Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Политика

МИД Украины заявил о праве на компенсацию «столетий оккупации» Россией

Если Россия потребует компенсацию за «ущерб» от нахождения Крыма в составе Украины, то Киев попросит возместить «столетия оккупации» со стороны Москвы.
Обновлено в 07:33
Политика

WSJ: США продлят отсрочку для покупателей нефти из Ирана из-за Ливии

Эскалация конфликта в Ливии увеличивает вероятность того, что США продлят отсрочку для ряда покупателей иранской нефти, выведенных из-под санкций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник в правительстве.
Обновлено в 05:52
Политика

Обнародованы результаты экспресс-теста анализов Порошенко

Напомним, что Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский договорились сдать тесты на наркотики и алкоголь в преддверии дебатов, которые запланированы на 19 апреля.
Обновлено вчера в 04:11
Политика

Пушков прокомментировал поражение Украины по спору с Россией в ВТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал победу России в споре с Украиной во Всемирной торговой организации (ВТО) относительно ограничений на транзит украинских товаров через территорию РФ.
Обновлено вчера в 16:42
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

Первые масштабные акции протеста против повышения цен на топливо начались во Франции в середине ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 08:55
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии российского политического шоу польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Под Киевом взорвался заминированный автомобиль

В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Армия маршала Хафтара захватила аэропорт Триполи

Обновлено вчера в 15:32
Общество

Сахалинцы на пикетах требуют освободить косаток из «китовой тюрьмы»

Жители Сахалина вышли в субботу на одиночные пикеты за освобождение косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщили РИА Новости в общественной организации "Экологическая вахта Сахалина".
Обновлено в 07:25
Здоровье

В программе «Человек и закон» рассказали о гибели пациентки в «Terra Somnia»

Вчера вечером в программе "Человек и закон" на Первом канале показали сюжет "Красота, которая убивает".
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Генсек ЛАГ: суверенитет Сирии серьёзно подорван

Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирии был серьёзно подорван за годы войны.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Путешествия

Названы самые дешевые города в мире для однодневного путешествия

Каир, Мехико и Анталья - лидеры среди самых бюджетных направлений для однодневных поездок туристов, сообщает Rumbo.
Обновлено в 05:12
Общество

Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено 04 апреля в 05:08
Политика

В Крыму призвали США прекратить следить за полуостровом

Властям США давно следует прекратить слежку за Крымом, заявил депутат парламента республики Иван Шонус.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке

Как стало известно сегодня, в результате этого обстрела повреждены остекление и настенный кафель в помещении лаборатории горбольницы №21 г. Донецка, расположенной по адресу пр. Кремлевский, 12а.
Обновлено в 03:55
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
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Шоу-бизнес

Любовь Успенская «убежала от гепарда» на премии «Жара»

Любовь Успенская стала героиней прошедшей музыкальной премии «Жара». Певица поразила публику нарядом.
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Происшествия

МВД Петербурга проводит проверку по заявлению о стрельбе по подростку

Проверку по заявлению о стрельбе по подростку 15-ти лет проводит полиция Санкт-Петербурга.
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Происшествия

Во Владимирской области при пожаре погибли двое детей и бабушка

В частном двухэтажном доме города Вязники при пожаре погибли восьмимесячный младенец и пятилетний ребенок, а также их 54-летняя бабушка, смерть наступила от отравления угарным газом.
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