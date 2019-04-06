Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30
Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
Читать в источнике
Оценить333
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:36, Ашберн
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Обновлено в 08:12
Политика
Замглавы МИД РФ провел переговоры с ливийским маршалом Хафтаром
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов провел переговоры по телефону с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Дипломаты США нарушают ПДД в Берлине чаще дипломатов других стран
Автомобили дипломатов США нарушают правила дорожного движения на улицах Берлина чаще, чем машины дипмиссий других стран.
Обновлено в 12:19
Музыка
Стало известно, когда выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Обновлено в 07:20
Авто
Бюджетный KIA Sportage показал ошеломительный результат в марте
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Политика
Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Обнинске футбольные фанаты устроили массовую драку
В городе состоялся футбольный матч между командой «Квант» (Обнинск) и московским «Торпедо».
Обновлено в 11:05
Музыка
Децл посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда»
Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, посмертно удостоен звания «Хип-хоп легенда» музыкальной премии «ЖАРА Music Awards».
Обновлено в 08:49
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Обновлено в 11:30
Политика
Украинских военнопленных в донецком СИЗО навестил представитель ОБСЕ
Представитель ОБСЕ посетил следственные изоляторы в Донецке, где содержат украинских военнопленных.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50
Космос
На снимках Марса рассмотрели боевой топор и щиты
Знаменитый тайваньский исследователь неизведанного Скотт Уоринг снова обнаружил нечто аномальное на Марсе — на этот раз уфолог заметил на снимках с поверхности Красной планеты загадочные структуры, напоминающие боевой топор и щиты.
Обновлено вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Сати Казанова задумалась о беременности
Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Таксист попытался уйти от ДПС и врезался в столб в Петербурге
Авария произошла вечером 6 апреля. Таксист пытался скрыться от экипажа ДПС и влетел в столб.
Обновлено в 11:48
Авто
Незаслуженно забытая Matra Laser
Обновлено в 10:14
Политика
Медведев оценил предложение внести поправки в Конституцию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал слова спикера Государственной думы Вячеслава Володина о возможности дополнения Конституции России положением об участии Госдумы в формировании правительства.
Обновлено в 10:13
Политика
Отстранение Ушакова сочли рекламным ходом
Грандиозным рекламным ходом назвал отстранение мэра Риги Нила Ушакова от должности депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.
Обновлено в 11:57
Общество
Падение метеора в небе над Красноярском попало на видео
В Сети появилось видео падения метеора в небе над Красноярском. На записи виден светящийся объект, который затухает после двух вспышек.
Обновлено в 12:07
Армия и оружие
Атомный крейсер «Петр Великий» отстреляется в Баренцевом море
Флагман Северного флота, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в субботу в Баренцево море.
Обновлено в 09:47
Футбол
«Ганновер-96» упустил победу над «Вольфсбургом»
6 апреля между коллективами «Вольфсбург» и «Ганновер-96» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19.
Обновлено в 11:33
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Самолет эвакуировали в Домодедово после угрозы взрыва
Самолет Boeing 787, который должен был вылететь в Токио из московского аэропорта Домодедово, проверяют после анонимного сообщения о "минировании", передает РИА "Новости" Вылет рейса задержан для осмотра воздушного судна.
Обновлено в 12:11
Происшествия
18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии
Как сообщает агентство морских и прибрежных служб, в результате ЧП пострадали 18 человек. Инцидент произошел накануне вечером.
Обновлено в 02:56
Политика
Украина проиграла России транзитный спор в ВТО
Украина проиграла важный торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках.
Обновлено вчера в 04:12
Общество
На манифестации «желтых жилетов» в Париже произошли стычки с полицией
Ожидалось, что в эту субботу по случаю 21-го общенационального дня протестов "желтых жилетов" в Париже состоятся несколько манифестаций.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55