Общество

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культурыРБК 03:02

Фактически министерство предлагает вернуть старую норму: до 2016 года продавать алкоголь можно было в любых организациях культуры, но затем эти возможности ограничили. Действующие ограничения необоснованы, и их необходимо устранить, сообщил РБК представитель Минкультуры.
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«Символ праздника». Как музеи отреагировали на идею вернуть алкоголь в учреждения культуры

Телеканал 360°12:59

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Эксперт поддержал возможное разрешение продажи алкоголя в учреждениях культуры

RT на русском08:29
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Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
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Происшествия

18 человек пострадали при столкновении прогулочных судов в Бельгии

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