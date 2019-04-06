Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30
Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
Читать в источнике
Оценить112
Подробнее о событии
Показать все источники
Минкульт предлагает продавать спиртное во всех учреждениях культуры
Общественное телевидение Россиивчера в 10:09
Продажу спиртного предложили разрешить в любых организациях культуры
Парламентская газетавчера в 08:58
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Общество
В Египте нашли гробницу супружеской пары эпохи Птолемеев
Обновлено в 05:44
Политика
Экс-премьер Украины оценил вероятность нового майдана после выборов
Бывший украинский премьер Николай Азаров считает, что майдана на Украине после президентских выборов не будет, пишет РИА Новости.
Обновлено в 03:58
Футбол
Мамаев переселился в 12-местную камеру ради игры в футбол
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Политика
Пока вы не уснули: что не так с анализами Порошенко и Зеленского
Русскоязычные покидают Казахстан Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Лолита впервые высказалась о новой молодой жене Цекало
Эпатажная исполнительница высказалась о своих многочисленных мужьях и прокомментировала новую женитьбу экс-супруга Александра Цекало.
Обновлено вчера в 07:08
Футбол
«Спартак» сыграет с ЦСКА в красных футболках
Обновлено в 04:48
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:28
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено вчера в 11:37
Наука
Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, сообщили учёные
Обновлено 03 апреля в 11:11
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на модели LADA в апреле
Обновлено вчера в 04:02
Политика
Песков назвал цели встречи Путина с президентом Эстонии
Владимир Путин во время встречи с эстонской коллегой Керсти Кальюлайд хочет развеять опасения Таллина относительно безопасности балтийской страны, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете Postimees.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Дикий волк искусал ребенка в парке Челябинска
Обновлено вчера в 18:49
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Политика
Медведев рассказал о персональной ответственности за нацпроекты
Медведев пообещал сделать работу над национальными проектами "абсолютно публичной".
Обновлено в 04:55
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Мирный житель ранен при обстреле силовиками ДНР
Отмечается, что обстрел велся из минометов 120 мм и 82 мм. Одним из осколков ранило 56-летнего мирного жителя, он был госпитализирован.
Обновлено в 05:44
Политика
Ассанж требует от Швеции миллион долларов
Судебные издержки Ассанж оценил в миллион долларов.
Обновлено в 06:21
Наука
Ученые: алкоголь разрушает мозг после отказа от употребления
Алкоголь продолжает разрушать мозг даже спустя полтора месяца после отказа от его употребления, выяснили испанские ученые.
Обновлено в 06:07
Экономика
Минтруд собирается вытащить россиян из бедности
Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Семья из Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей
Семейная пара в Тюмени случайно выкинула в мусор миллионы рублей. Об этом сообщает портал «Наш город».
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям армии Хафтара
Обновлено в 05:03
Авто
Renault Triber: самый дешевый 7-местный кросс в мире
Несмотря на компактные габариты, автомобиль получит 7-местный салон, что не самым лучшим образом отразится на комфорте задних пассажиров.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Киргизии повторно ужесточили наказание за похищение невест
В Киргизии ужесточили наказание за похищение девушек с целью замужества. Теперь похитителям невест грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
Обновлено в 05:39
Здоровье
Глава института питания рассказал о полезности супов
Дмитрий Никитюк, директор Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий, рассказал о полезности супов.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Любовница главы Amazon подала на развод после расторжения брака Безоса
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия
Пакеты с кусками человеческого тела нашли в Петербурге
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пациентка психбольницы едва не улетела из Уфы без билета и паспорта
Транспортная прокуратура выясняет, каким образом в аэропорте Уфы в самолет рейсом до Москвы попала женщина без билета и паспорта, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Обновлено вчера в 07:35