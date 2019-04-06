Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культурыРИА Новости 04:30

Ведомство считает, что эти ограничения ущемляют права организаций культуры и их посетителей. Фактически Минкульт предлагает вернуться к старой норме, действовавшей до 2016 года. Тогда продавать алкоголь можно было в любых учреждениях, которые вели "деятельность в области культуры".
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Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24

Минкульт предлагает продавать спиртное во всех учреждениях культуры

Общественное телевидение Россиивчера в 10:09

Продажу спиртного предложили разрешить в любых организациях культуры

Парламентская газетавчера в 08:58
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