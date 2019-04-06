Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учрежденияСобеседник вчера в 07:27
В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях. В ведомстве уверены, что существующий порядок ущемляет граждан, посещающих соответствующие учреждения, а также организаций.
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«Символ праздника». Как музеи отреагировали на идею вернуть алкоголь в учреждения культуры
Телеканал 360°вчера в 12:59
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Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
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Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
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Обновлено вчера в 23:16
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
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В параллельном матче «Эдмонтон» обыграл «Калгари» со счетом 3:1. Лидер «нефтяников» Конор Макдэвид получил серьезную травму.
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Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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