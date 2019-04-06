Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все культурные учрежденияСобеседник вчера в 07:27

В Минкульте предлагают разрешить продажу спиртных напитков во всех культурных заведениях. В ведомстве уверены, что существующий порядок ущемляет граждан, посещающих соответствующие учреждения, а также организаций.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Символ праздника». Как музеи отреагировали на идею вернуть алкоголь в учреждения культуры

Телеканал 360°вчера в 12:59

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москвавчера в 04:24

Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя во всех учреждениях культуры

Эхо Москвывчера в 09:31

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новостивчера в 04:30

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъвчера в 04:29

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБКвчера в 03:02

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ruвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 00:41, Ашберн
Политика

На Украине потребовали возбудить дело против Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского за высказывания его героя в сериале «Слуга народа».
Обновлено в 00:15
Религия

Православные встречают Благовещение

Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Президент «Краснодара» объяснил разрыв контракта с Мамаевым

Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес

Валерий Леонтьев заболел и отменил концерты

Певец Валерий Леонтьев отменил концерты из-за болезни. Об этом он написал на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено вчера в 02:00
Наука

Что будет, если ежедневно съедать куриное яйцо, выяснили учёные

Что будет, если каждый день съедать одно куриное яйцо, сообщили специалисты, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено 05 апреля в 15:18
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

Обновлено вчера в 11:13
Политика

Польша хочет получить от Германии репараций на $900 миллиардов

Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

Грузовик сбил женщину с ребенком на «Скандинавии» в Ленобласти

В результате ДТП женщина погибла на месте, ребенок госпитализирован с травмами средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено вчера в 16:05
Политика

Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище

Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено вчера в 11:50
Футбол

Фаната «Спартака» избили на стадионе из-за шарфа про Глушакова

На матче 22 тура чемпионата России между московским «Спартаком» и ЦСКА один из болельщиков «красно-белых» был избит до потери сознания другими спартаковскими фанатами прямо на трибуне.
Обновлено вчера в 14:08
Авто

Энтузиаст сделал из Chevy Captiva дорогущий Rolls-Royce Cullinan

Для создания из доступного кроссовера более премиального автомобиля, неплохо подходит американский Chevrolet Captiva, который создан для развивающихся рынков.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что помимо согласования учебных программ Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Отмечается, что зонд сбросил на астероид Рюгу бомбу, которая взорвалась у поверхности небесного тела, выстрелив в него двухкилограммовым снарядом, что и привело к образованию кратера, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 05 апреля в 16:50
Хоккей

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Авангарда» в матче плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 14:42
Хоккей

«Виннипег» обыграл «Аризону» и начнет плей-офф дома

В параллельном матче «Эдмонтон» обыграл «Калгари» со счетом 3:1. Лидер «нефтяников» Конор Макдэвид получил серьезную травму.
Обновлено в 00:36
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности

Якутский городской суд отстранил от должности заместителя министра здравоохранения республики на время расследования уголовного дела.
Обновлено вчера в 23:37
Авто

Историки автомобилестроения рассказали о лимузине на основе ВАЗ-21099

Историки автомобилестроения рассказали об одной идеи Волжского автозавода, которая так и не была реализована - лимузине на основе ВАЗ-21099.
Обновлено вчера в 02:49
Шоу-бизнес

Сестра Эмина Агаларова стала мамой в третий раз

Сестра певца Сабина Агаларова стала мамой в третий раз в минувшую пятницу.
Обновлено вчера в 10:44
Важное за сутки

Названы снижающие давление продукты

Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Лолита назвала размер своей пенсии

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что размер ее пенсии составляет 21 тысячу рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Политика

Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом

Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Венесуэле пять миллионов человек вышли на улицы в поддержку Мадуро

Более пяти миллионов человек приняли участие в митингах по всей стране в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном

Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Валентина Матвиенко отмечает юбилей

Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Кононов не понимает, почему Селихов не пожал ему руку во время замены

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал эпизод с голкипером команды Александром Селиховым, не пожавшим ему руку во время замены в матче 22-го тура Российской премьер-лиги со столичным ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное