Общество

Минкульт предложил продавать алкоголь во всех учреждениях культурыИнфо24 05:50

Минкульт предложил вернуть продажу алкогольных напитков во все учреждения культуры. По закону сейчас алкоголь может продаваться только в концертных, театральных залах и в парках.
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Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь во всех культурных учреждениях

Коммерсантъ04:29

Минкульт хочет разрешить продавать алкоголь в культурных учреждениях России

Газета.Ru06:17

Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя во всех учреждениях культуры

Эхо Москвы09:31

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РИА Новости04:30

«Символ праздника». Как музеи отреагировали на идею вернуть алкоголь в учреждения культуры

Телеканал 360°12:59

Минкультуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры

РБК03:02

Минкульт захотел вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Говорит Москва04:24
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Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
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Театры

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С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
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Общество

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Футбол

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Армия и оружие

Генсек Лиги арабских государств: суверенитет Сирии сильно подорван

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР) за годы войны был серьезно подорван.
Обновлено в 07:41
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