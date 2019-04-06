Минкульт предложил продавать алкоголь во всех учреждениях культурыИнфо24 05:50

Минкульт предложил вернуть продажу алкогольных напитков во все учреждения культуры. По закону сейчас алкоголь может продаваться только в концертных, театральных залах и в парках.

Минкульт предложил продавать алкоголь во всех учреждениях культуры

Космос Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.

Гаджеты Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019 Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.

Энергетика Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).

Шоу-бизнес Стас Михайлов заболел и перенес концерт Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.

Здоровье Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.

Политика Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.

Политика Соловьев выгнал из студии польского политолога Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.

Театры Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Общество Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.

Шоу-бизнес Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.

Политика Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.

Авто В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4 86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).

Политика Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.

Футбол ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.

Музыка Оркестр Леонида Лундстрема открыл в Чите международный фестиваль «Цветущий багульник» Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" открылся в субботу в Чите концертом камерного оркестра творческой мастерской Леонида Лундстрема, передает корреспондент ТАСС из большого зала Забайкальской краевой филармонии.

Шоу-бизнес Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.