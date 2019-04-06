Общество
Минкульт предложил продавать алкоголь во всех учреждениях культурыИнфо24 05:50
Минкульт предложил вернуть продажу алкогольных напитков во все учреждения культуры. По закону сейчас алкоголь может продаваться только в концертных, театральных залах и в парках.
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Космос
Два робота-манипулятора печатают самый большой и сложный трехмерный объект
Два робота-манипулятора работают вместе как часть проекта по созданию самого большого и самого сложного трехмерного объекта, напечатанного на титане: тестовая версия «оптической скамьи» диаметром 3 м в центре Афины X- ESA. лучевая обсерватория.
Обновлено в 15:50
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Политика
Гуайдо: власти Венесуэлы находятся в панике
Обновлено в 17:52
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Стас Михайлов заболел и перенес концерт
Ранее сообщалось, что произошел скандал с концертом Стаса Михайлова.
Обновлено в 08:57
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по увеличению продолжительности жизни
Министерство здравоохранения России назвало основные факторы риска, которые человеку необходимо самому контролировать для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни.
Обновлено в 21:30
Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с российским послом
Встреча российского посла в Великобритании Александра Яковенко и жителя Эймсбери Чарльза Роули, пострадавшего от отравления нервно-паралитическим веществом, состоялась в резиденции посла.
Обновлено в 20:41
Космос
Исследования показывают, что возможно создание ракетного топлива, которое будет намного чище и безопаснее
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04
Театры
Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра
С артистом подписан бессрочный трудовой договор Актер и режиссер Юрий Соломин переназначен художественным руководителем Малого театра, который он возглавляет с 1988 года, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 18:10
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян дважды переносила свадьбу с Тиграном Кеосаяном
Беременная Маргарита Симоньян раскроет пол будущего ребенка в шоу «Секрет на миллион»
Обновлено в 11:55
Общество
Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей
Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
Обновлено в 04:39
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 миллионов, живут в нищете
Сергей, Георгий и Екатерина дружно жили в селе Кадыковка, пока не получили крупное состояние в 270 миллионов рублей.
Обновлено в 14:30
Политика
Британский принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в спецслужбах
Уточняется, что принц работал в отделе, который занимается прослушиванием средств коммуникации с целью выявления потенциальных угроз.
Обновлено в 21:06
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Игры
В Steam выпустили автомобильную «королевскую битву» на 75 игроков
В Steam появился проект notmycar, который создатели описывают как автомобильную «королевскую битву».
Обновлено в 10:49
Общество
Захарова опровергла слухи про пальто за 700 тысяч рублей
Обновлено в 14:53
Политика
Губернатор Херсонской области написал заявление об отставке
Ранее УНИАН сообщал, что активисты требовали от Порошенко уволить губернатора Херсонской области, поскольку считали его причастным к организации убийства активистки и чиновницы горсовета Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 16:53
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
Футболисты ЦСКА в московском дерби в рамках 22-го тура чемпионата России в гостях обыграли "Спартак" со счетом 2:0. Дублем в составе победителей отметился Арнор Сигурдссон, отличившийся на 46-й и 55-й минутах.
Обновлено в 15:25
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено в 17:48
Музыка
Оркестр Леонида Лундстрема открыл в Чите международный фестиваль «Цветущий багульник»
Международный фестиваль искусств "Цветущий багульник" открылся в субботу в Чите концертом камерного оркестра творческой мастерской Леонида Лундстрема, передает корреспондент ТАСС из большого зала Забайкальской краевой филармонии.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова показала архивные фото сына из роддома
Сегодня супруги отмечали пятилетие сына, но не показали ни одной фотографии с торжества.
Обновлено в 20:30
Шоу-бизнес
Панин объяснил, почему назвал россиян «злобными уродцами»
Обновлено в 18:13
Музыка
В июне выйдет посмертный альбом диджея Avicii
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Генсек Лиги арабских государств: суверенитет Сирии сильно подорван
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявил, что суверенитет Сирийской Арабской Республики (САР) за годы войны был серьезно подорван.
Обновлено в 07:41