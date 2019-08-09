Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатрыРоссийский Вестник вчера в 10:31
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки. Как стало известно rosvest.com, этот запрет был включен в список поправок в закон «О господдержке кинематографии» после жалоб представителей киноиндустрии на уменьшение у них доходов.
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«Единая Россия» не поддерживает идею Минкульта о запрете проноса в кинозалы своей еды и напитков
Коммерсантъвчера в 18:49
Киносети предложили законодательно запретить приносить свою еду в кинотеатры
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