Общество
Минкульт предлагает запретить приносить свою еду в кинотеатрыРоссийский Вестник 10:31
Министерство культуры РФ предлагает запретить россиянам приносить в кинотеатры свою еду и напитки. Как стало известно rosvest.com, этот запрет был включен в список поправок в закон «О господдержке кинематографии» после жалоб представителей киноиндустрии на уменьшение у них доходов.
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Культура
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон показала язык на публике
Девочка, находясь на публике, повернулась к подданным Великобритании, сидящим ниже на трибунах, и показала им язык.
Обновлено в 05:58
Футбол
«Монако» без Головина потерпел разгром в матче с «Лионом»
В матче 1-го тура чемпионата Франции "Монако" проиграл "Лиону" со счётом 0:2. Встреча состоялась в Монако на стадионе "Луи II".
Обновлено в 16:36
Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе.
Обновлено 07 августа в 04:51
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Общество
Сильный ветер повалил в Москве 15 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев. Об этом 9 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 12:48
Политика
Трамп заявил о способности Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся достичь договоренностей с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации на востоке Украины.
Обновлено в 11:48
Политика
МИД вызвал дипломата США из-за публикации Госдепа об акции в Москве
Министерство иностранных дел России сделало представление посольству США в связи с публикацией в Twitter управления по консульским вопросам Госдепа о несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 05:01
Теннис
Медведев пробился в полуфинал турнира в Монреале
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес
Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Мать Насти Ивлеевой ответила на слухи о свадьбе ее дочери
По Сети ходят слухи, что телеведущая и блогер Настя Ивлеева и рэпер Элджей поженились.
Обновлено в 14:53
Политика
Турецкий политик призвал Эрдогана признать Крым российским
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, который находился в среду в Анкаре с официальным визитом, заявил, что "аннексию Крыма Турция не признала и не признает".
Обновлено в 12:12
Транспорт
В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту
В Сети появилось видео с проездом по мосту рабочего состава, по предварительным данным, снятое жителем Керчи.
Обновлено в 10:13
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Совфед конкретизирует места для митингов
Верхняя палата подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера – и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить», подтвердил председатель комиссии Андрей Климов.
Обновлено в 02:10
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Fitch повысило суверенный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с "BBB-" до "BBB", изменив прогноз на стабильный.
Обновлено в 16:21
Общество
В России впервые обнаружен сельдяной король
Местные жители Приморского края обнаружили сельдяного короля.
Обновлено вчера в 13:21
Финансы
Нестабильность продолжается: фондовый рынок США открылся в минусе
Основные индексы фондового рынка США начали торги в небольшом минусе, 9 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве
Анонимный телеграм-канал опубликовал персональные данные задержанных во время протестов последнего времени в Москве, в том числе журналистов.
Обновлено в 16:00
Политика
МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020
Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 13:59
Политика
Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским
Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.
Обновлено в 15:37
Культура
Актера Шувалова госпитализировали из-за осложнений после операции
По данным РЕН ТВ, причиной стали осложнения после операции. Хирургическое вмешательство в брюшную полость артист пережил около недели назад.
Обновлено в 14:26
Футбол
Болельщик «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу
Фанат по имени Эдуар решил обратиться в правоохранительные органы. Как пишет L'Equipe, болельщик подал на бразильца в суд.
Обновлено в 14:37
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, где встретится с Канадой
Юниорская сборная России по хоккею взяла верх над Финляндией в матче 1/2 финала Кубка Глинки/Гретцки.
Обновлено в 16:27