Общество

Минкульт предлагает разрешить продажу алкоголя в учреждениях культурыЕвразия Daily 09:08

Министерство культуры России предложило внести поправки в закон, который сейчас разрешает торговлю спиртным только в театрах, концертных залах и парках. В ведомстве считают, что ограничения на продажу алкоголя в культурных учреждениях ущемляют права граждан.
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