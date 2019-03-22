Экономика

Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палатыИзвестия вчера в 12:49

Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. В ведомстве подчеркнули, что тесно сотрудничали с надзорным ведомством в рамках проверки. Мониторинг прошел в начале 2018 года.
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Руководство дирекции Минкульта уволили после проверки Счетной палаты

Московский Комсомолецвчера в 18:36

Более полусотни сотрудников дирекции Минкультуры уволены после проверки Счётной палаты

Интерфаксвчера в 12:32

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Коммерсантъвчера в 02:41

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РБКвчера в 10:38

Министерство культуры после проверки Счетной палаты уволило более 50-ти сотрудников

Эхо Москвывчера в 15:31

Счетная палата: дирекция Минкультуры по строительству не закончила в срок 13 проектов

ТАССвчера в 02:06
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Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
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Теперь мятный. Xiaomi создала еще один лаунчер под названием Mint

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Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
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Армия и оружие

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирии полностью освобождена от террористов "Исламского государства"*.
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"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
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Студия Fox 2000 выпустила такие фильмы, как "Виноваты звёзды", "Жизнь Пи", "Дневник слабака", "Дьявол носит Prada", "Скрытые фигуры" и другие.
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Xiaomi и Huawei расширят российские сети

Xiaomi и Huawei расширят российские сети Китайские Xiaomi и Huawei готовят масштабное расширение розничных сетей в России.
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Генсек Совета Европы подчеркнул важность сохранения членства России

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем заявил, что для Европы важно решить вопрос с участием России в СЕ.
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В Ленобласти машинист поезда спас привязанную к рельсам собаку

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Во вторую субботу Великого поста, 23 марта 2019 года, Православная Церковь отметит первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших.
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Алексей Текслер объяснил, почему изменил план первой поездки

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