Экономика
Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палатыИзвестия вчера в 12:49
Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. В ведомстве подчеркнули, что тесно сотрудничали с надзорным ведомством в рамках проверки. Мониторинг прошел в начале 2018 года.
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Более полусотни сотрудников дирекции Минкультуры уволены после проверки Счётной палаты
Интерфаксвчера в 12:32
Счетная палата выявила нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств
Коммерсантъвчера в 02:41
Министерство культуры после проверки Счетной палаты уволило более 50-ти сотрудников
Эхо Москвывчера в 15:31
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