Кино
Минкульт объяснил перенос показа фильма «По воле Божьей»DP.RU 13:20
В Министерстве культуры РФ объяснили перенос даты премьеры фильма Франсуа Озона "По воле Божьей". В пресс-службе ведомства сообщили ТАСС, что перенос не связан с праздником Пасхи, как ранее сообщали СМИ.
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Происшествия
Греческий Boeing без разрешения прилетел в Кишинев и был задержан
По информации Publika, самолет запросил у Молдавии разрешение совершить полет над воздушным пространством страны и сделать посадку в аэропорту Кишинева, однако им было отказано из-за отсутствия необходимых для этого документов.
Обновлено в 14:12
Космос
Система очистки воздуха на МКС дала сбой
Обновлено в 16:17
Политика
Макрон хочет снизить подоходный налог
Президент Франции заявил, что он хочет понизить финансовую нагрузку на работающих граждан через снижение подоходного налога.
Обновлено в 14:30
Хоккей
Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли
Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Спорт
Российский фигурист впервые в истории исполнил прыжок в пять оборотов
Российский фигурист Максим Белявский показал тулуп в пять оборотов.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова перестала скрывать беременность
На церемонии закрытия Московского кинофестиваля положение актрисы стало очевидным. Она больше не скрывает беременность.
Обновлено в 13:40
Религия
Страстная пятница 2019: чего не следует делать в этот день
26 апреля 2019 года наступает Страстная пятница, самый скорбный и самый строгий день Великого поста.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин утвердил ежегодную выплату ветеранам ВОВ в 10 тысяч рублей
Российский лидер Владимир Путин подписал указ, который утверждает ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:42
Политика
В Госдуме назвали лицемерием обращение Украины в Совбез ООН
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал лицемерной реакцию официального Киева на решение России предоставлять паспорта жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР по упрощенной схеме.
Обновлено в 09:49
Политика
Симоньян опасается, что Россия станет мусульманской страной
В ближайшем будущем Россия может превратиться в мусульманскую страну, если власти не изменят свою демографическую политику.
Обновлено в 09:43
Футбол
Кононов назвал причину поражения «Спартака» в матче с «Арсеналом»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение своих подопечных от тульского «Арсенала» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:22
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено в 15:29
Кино
Гран-при ММКФ получил фильм «Тренинг личностного роста»
Главную награду Международного московского кинофестиваля получил фильм из Казахстана «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова.
Обновлено в 13:36
Экономика
МЭР подготовило дорожную карту комплексного развития туристской отрасли
Министерство экономического развития подготовило дорожную карту, определяющую основные направления работы, в целях комплексного развития туристской отрасли, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 16:08
Происшествия
МЧС направит спасателей в ЛНР к месту ЧП на шахте
Обновлено в 15:05
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в ДТП
Обновлено в 05:01
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено в 08:18
Здоровье
ВОЗ назвала Россию примером в лечении детской онкологии
Россия стала примером для других стран в лечении детской онкологии благодаря действующей системе стандартизации и централизации, сообщил журналистам в рамках конгресса Национального общества детских гематологов-онкологов в Сочи консультант по онкологии головного офиса Всемирной организации здравоохранения в Женеве доктор Дарио Трапани.
Обновлено в 13:35
Технологии
Платежная система «Мир» запустит оплату покупок при помощи скана лица
Платежная система «Мир» рассматривает возможность запуска сервиса по оплате покупок с помощью системы распознавания лиц.
Обновлено в 11:28
Энергетика
В «Укртранснафте» приостановили работу нефтепровода «Дружба»
Компания «Укртранснафта» вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Посол США назвал авианосцы носителями дипломатии
Каждый из авианесущих американских крейсеров представляет из себя «100 тысяч тонн международной дипломатии», заявил посол США в РФ Джон Хантсман.
Обновлено вчера в 03:09
Общество
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Наука
Ограниченное по времени питание снижает риск диабета 2 типа у мужчин
Ученые из Университета Аделаиды и Южно-австралийского института медицинских исследований пришли к выводу в результате экспериментов, что ограниченное по времени питание может снизить риск диабета 2 типа у мужчин.
Обновлено вчера в 08:54
Авто
Обнародованы рублевые комплектации и цены нового УАЗ «Буханка»
Ульяновский автозавод официально представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи».
Обновлено в 01:18
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:39
Энергетика
Порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals из-за качества
Балтийский порт Усть-Луга приостановил погрузку нефти Urals на танкеры из-за отказа покупателей принимать сырье с высоким содержанием органического хлора, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:48
Культура
Умер актёр из «Крутого Уокера» Кен Керчевал
Американский актёр Кен Керчевал, наиболее известный по роли Клиффа Барнса в сериале "Даллас", скончался в возрасте 83 лет, сообщает Variety.
Обновлено в 13:54