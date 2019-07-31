Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархатаИзвестия 08:12
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
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Политика
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По данным «Украинской правды» Шевченко родился в 1972 году в селе Деньги Черкасской области.
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