Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с HuaweiАБН вчера в 05:14
Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Планируется, что Минкомсявизи и Huawei могут запустить совместное производство чипов и программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.
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с чего всё началось
Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.РИА Новости04:56
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