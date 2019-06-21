Гаджеты

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с HuaweiАБН вчера в 05:14

Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Планируется, что Минкомсявизи и Huawei могут запустить совместное производство чипов и программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.
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с чего всё началось

Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
РИА Новости04:56

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Huawei предложат выпускать смартфоны на российской операционке

Российская газета11:15

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Ведомости09:24

Минкомсвязь подготовит до конца лета комплексное предложение о сотрудничестве с Huawei

ТАСС04:39

К осени Минкомсвязь подготовит предложения по сотрудничеству с Huawei

Росбалт04:48

Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

Lenta.ru08:38

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

АБНвчера в 05:14

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

РИА Новостивчера в 04:53
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Происшествия

Пострадавших в аварии на КАД эвакуировали вертолетом

Обновлено в 10:48
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено в 06:15
Общество

Алексей Текслер высказал свою позицию по Томинскому ГОКу

Алексей Текслер считает, что прежде всего необходимо открыто показать и рассказать челябинцам развитие ситуации с Томинским ГОКом, поскольку все умолчания, периметры, заборы и зоны отчуждения только устрашают и злят людей.
Обновлено в 11:40
Общество

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Политика

В МВД создадут подразделения для контроля за работой наркополиции

В МВД РФ создадут специальные подразделения, которые будут выявлять нарушения закона со стороны сотрудников органов наркоконтроля, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 08:25
Наука

Роборыба поплыла на энергии искусственного кровотока

Инженеры из США создали роботизированную рыбу, которая получает энергию не от обычной аккумуляторной батареи, а от гидравлической электролитической жидкости, которая циркулирует по ее искусственным сосудам.
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Армия и оружие

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Театры

Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета

Теодор Курентзис уходит с поста художественного руководителя Пермского театра оперы и балеты. Об этом сообщили в пресс-службе театра.
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Шоу-бизнес

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Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
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Политика

Захарова назвала происходящее в Грузии кошмарной провокацией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала происходящее в Грузии.
Обновлено в 05:36
Кино

Дэнни Бойл оценил шансы Паттинсона на роль Бонда

Бывший режиссер 25-го фильма о Джеймсе Бонде Дэнни Бойл считает, что на главную роль в следующей картине об агенте 007 как нельзя лучше подходит Роберт Паттинсон.
Обновлено в 11:52
Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Артист Дмитрий Певцов в инстаграме разместил обращение к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:32
Экономика

Сын Давида Якобашвили приобрел треть «Ессентуков»

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Обновлено в 11:18
Политика

Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий заявил, что близкие и родственники не смогут встретиться с ней до ее ожидаемого освобождения в ноябре из-за сложностей с оформлением американских виз.
Обновлено в 10:03
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Политика

Дзюба выругался матом во время прямой линии с Владимиром Путиным

Физиогномист Светлана Филатова расшифровала слова нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы в адрес блогера Амирана Сардарова – во время прямой линии президента России Владимира Путина, сообщает "Чемпионат.com".
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Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Футбол

«Урал» объявил о переходе Чистякова из «Анжи»

Обновлено в 10:03
Гаджеты

Intel готовит снижение цен на настольные процессоры

Исторически Intel всегда предлагала свои процессоры по более высоким ценам, а на появление процессоров AMD, предлагающих более выгодное сочетание цены и производительности, отвечала не уценкой, а улучшением характеристик своих продуктов.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Бывшая жена Брэдли Купера считает его превосходным манипулятором

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Политика

Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
Обновлено в 09:38
Политика

Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме

Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
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Шоу-бизнес

Анна Седокова по букету узнает размер мужской личности

Известная певица Анна Седокова откровенно призналась, что узнать размер мужской личности ей помогает подаренный представителем сильного пола букет.
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Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
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