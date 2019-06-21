Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с HuaweiАБН вчера в 05:14

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.

с чего всё началось

Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Планируется, что Минкомсявизи и Huawei могут запустить совместное производство чипов и программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

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