Гаджеты

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с HuaweiАБН вчера в 05:14

Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Планируется, что Минкомсявизи и Huawei могут запустить совместное производство чипов и программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.
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с чего всё началось

Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
РИА Новости04:56

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Минкомсвязи обсудит варианты сотрудничества с Huawei

Ведомости09:24

Россия и Huawei обсуждают возможность использования «Авроры»

News.ru09:06

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

РИА Новостивчера в 04:53

К осени Минкомсвязь подготовит предложения по сотрудничеству с Huawei

Росбалт04:48

Минкомсвязь подготовит до конца лета комплексное предложение о сотрудничестве с Huawei

ТАСС04:39

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

АБНвчера в 05:14

Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

Lenta.ru08:38
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
Происшествия

В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе

Обновлено в 06:31
Музыка

Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»

Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Жиркова по делу о взятке

Обновлено в 09:21
Спорт

Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР

«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Багдаде произошел взрыв около мечети

Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Политика

Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах

Борьба с коррупцией в России будет вестись жестко и гласно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".
Обновлено вчера в 07:40
Армия и оружие

Российский «Самарканд» атаковал американский военный самолет

Обновлено в 05:58
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика

Спикер грузинского парламента ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Театры

Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 09:48
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

Иран рассказал о решении не сбивать американский самолет

Обновлено в 09:20
Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Экономика

Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%

Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Наука

Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин

Обновлено в 09:10
Политика

На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Общество

В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ

Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Медведев пошутил про погоду в Москве

Обновлено в 08:46
Авто

JAC обновила компактный кроссовер JAC S3

Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Экономика

Ford продаст заводы в России на торгах

Обновлено в 07:20
Религия

В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Музыка

На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри

Обновлено вчера в 16:18
Музыка

Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму

Обновлено в 04:08
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