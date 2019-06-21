Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с HuaweiАБН вчера в 05:14
Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei. Планируется, что Минкомсявизи и Huawei могут запустить совместное производство чипов и программного обеспечения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минкомсвязи Константина Носкова.
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с чего всё началось
Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.РИА Новости04:56
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
Происшествия
В США взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе
Обновлено в 06:31
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Спорт
Тренер Гараничева смещен с поста главы тренерского совета СБР
«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе
Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Багдаде произошел взрыв около мечети
Целью террориста была шиитская мечеть. По словам собеседника издания, погибли десять человек, еще около 30 были ранены.
Обновлено в 08:41
Политика
Путин не нашел печатных слов, когда узнал о коррупционных миллиардах
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«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды
Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Политика
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку после прошедших 20 июня протестов.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек
Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Театры
Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр
Обновлено в 09:48
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Политика
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Обновлено вчера в 16:36
Экономика
Рост ВВП России в мае замедлился до 0,2%
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2% в годовом выражении после 1,7% в апреле и 0,5% за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 10:02
Наука
Бесплатная еда стала предлогом для свидания у трети женщин
Обновлено в 09:10
Политика
На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Авто
В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова
6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Общество
В Госдуме оценили предложение расширить полномочия инспекторов ГАИ
Ранее в МВД предложили расширить полномочия инспекторов ГАИ.
Обновлено в 08:32
Политика
Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы
Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика
Медведев пошутил про погоду в Москве
Обновлено в 08:46
Авто
JAC обновила компактный кроссовер JAC S3
Компания JAC представила обновленный кроссовер S3 для китайского рынка.
Обновлено в 07:52
Экономика
Ford продаст заводы в России на торгах
Обновлено в 07:20
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Музыка
На Youtube появилась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Обновлено вчера в 16:18