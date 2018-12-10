Общество
Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания
Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещанияРБК08:02
Первый этап отключения аналогового телевещания в 2019 году начнется 11 февраля, говорится в опубликованном на сайте ведомства графике.
РБК08:02
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с чего всё началось
Минкомсвязи утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в субъектах РФ на цифровое, сообщается на сайте ведомства.Российская газета03:55
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