Общество
В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВ
В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВREGNUM06:15
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.
REGNUM06:15
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Авиакомпания "ИрАэро" начала вывозить российских туристов, застрявших на китайском острове Хайнань.
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С неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные услуги в 2018 году сталкивались 24,5% медработников, сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса Общероссийского народного фронта.
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В Роструде рассказали о порядке выплаты новогодних премий
Специалисты Роструда рассказали о порядке выплаты новогодних премий.
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