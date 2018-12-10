Общество

В России утвердили план поэтапного отключения аналогового ТВ
REGNUM
06:15

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ утвердило план поэтапного отключения аналогового вещания обязательных телеканалов для перехода на цифровое ТВ, сообщается 10 декабря на сайте министерства.
REGNUM06:15

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Деловой завтрак

Российская газета09:48

Минкомсвязи опубликовало график отключения аналогового телевещания

РБК08:02

Опубликован график отключения бесплатного телевидения по регионам. Уралу дали отсрочку до весны

URA.Ru07:31

Стали известны даты перехода на цифровое телевещание

Известия07:26

Полностью аналоговое ТВ в России отключат в июне

Комсомольская правда07:15

Опубликован график отключения аналогового телевещания в регионах России

RT на русском06:11

Власти представили график отключения аналогового телевидения

Телеканал 360°05:31
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В Роструде рассказали о порядке выплаты новогодних премий

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