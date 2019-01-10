Политика
Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить
Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнитьLenta.ru07:10
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.
Lenta.ru07:10
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Одна из задач государственных органов — спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные.
— Алексей Волин, российский журналистКоммерсантъ вчера в 21:16
с чего всё началось
Комитет Госдумы по информационной политике обсудит в понедельник на расширенном заседании два резонансных законопроекта об административном наказании за распространение в СМИ и интернете заведомо ложных новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству и госорганам.Ведомостивчера в 14:58
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Минкомсвязи раскритиковало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
Московский Комсомолецвчера в 18:49
Минкомсвязь не поддержала законопроект о наказании за оскорбление власти в интернете
Коммерсантъвчера в 21:16
Минкомсвязи не поддержало законопроект о наказании за оскорбление властей в интернете
Ведомостивчера в 14:58
Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено вчера в 17:20
Транспорт
ГИБДД обновила проект экзамена на водительские права
В проект закона, регламентирующий правила сдачи экзамена на получение водительских прав, внесены изменения.
Обновлено в 04:21
Политика
Захарова ответила Лукашенко на заявление о «потере союзника»
Накануне, 10 января, Лукашенко сообщил на совещании по социально-экономическому развитию страны, что если Москва не выплатит Минску компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере, то это может привести к утрате Россией «единственного союзника на западном направлении».
Обновлено в 06:57
Происшествия
В СК заявили, что погибших в ЦАР журналистов убили во время ограбления
Следственный комитет России(СК) отчитался о ходе расследования гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 05:22
Космос
Аппарат «Чанъэ-4» отправил на Землю панорамные фото лунной поверхности
Панорамные снимки лунной поверхности отправил на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает 11 января «Синьхуа».
Обновлено вчера в 23:47
Гаджеты
Apple выпустит три новых модели iPhone
Компания Apple Inc. в этом году, как ожидается, представит три новые модели iPhone.
Обновлено в 06:49
Общество
Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу
Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе, начнется в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.
Обновлено вчера в 16:59
Финансы
Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке
Сбербанк и ВТБ приняли решение повысить ставки по ипотечным кредитам, передаёт РИА Новости.
Обновлено в 07:01
Происшествия
В Ульяновске совершил аварийную посадку самолет Ту-214
Обновлено в 06:20
Экономика
The Economist признал рубль самой недооцененной валютой
Российская валюта недооценена по сравнению с долларом. Об этом пишет журнал The Economist на основании нового выпуска "индекса бигмака".
Обновлено в 04:31
Спорт
Мосгорсуд сохранил за Зубковым титул олимпийского чемпиона
Мосгорсуд в пятницу отклонил жалобу Олимпийского комитета России (ОКР) на решение вернуть главе Федерации бобслея России Александру Зубкову статус олимпийского чемпиона в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:28
Космос
SpaceX показала готовую к пуску ракету Starship
SpaceX установила на стартовый стол в Техасе первый летный прототип ракеты Starship.
Обновлено в 05:58
Происшествия
Похищенным в Москве со стрельбой оказался украинский криминальный авторитет
Похищенный со стрельбой в Москве оказался украинским криминальным авторитетом Юрием Василенко, причастным к убийствам бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера украинской общественной организации «Оплот» Евгения Жилина.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
В России могут разрешить сбивать гражданские самолеты
Министерство обороны России подготовило проект постановления, согласно которому можно будет сбивать гражданские самолеты с людьми на борту.
Обновлено в 04:34
Путешествия
Немцы признались в неприязни к туристам из России и Великобритании
Обновлено в 06:57
Музыка
Названа последняя воля Криса Кельми
Как рассказала подруга музыканта, поэтесса Маргарита Пушкина, которая написала хит «Замыкая круг», о своей последней воле Кельми сообщил в завещании.
Обновлено в 03:26
Политика
Законопроект о запрете на оскорбление властей решили уточнить
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций направило отрицательное заключение на законопроект, приравнивающий оскорбление власти в интернете к мелкому хулиганству, однако готово работать с этой концепцией.
Обновлено в 07:10
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Обновлено в 02:41
Политика
Матвиенко предложила возродить должность генерал-прокурора
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила восстановить должность генерал-прокурора к трехсотлетнему юбилею органов прокуратуры, которое будет отмечаться в 2022 году.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Россияне катались на мотоцикле и свалились в ущелье на Бали
Двое туристов из России упали в ущелье 10-метровой глубины в регионе Пекут, остров Бали. Об этом сообщает издание The Jakarta Post.
Обновлено в 06:05
Общество
Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7 с камерой на 48 мегапикселей
Компания Xiaomi представила Redmi Note 7 — первый смартфон, выпущенный под отдельным брендом Redmi.
Обновлено вчера в 11:38
Авто
Ford может закрыть свои заводы в Европе и России
Издание Bloomberg со ссылкой на главу европейского подразделения компании Ford Стивена Армстронга, сообщает о том, что марка намеревается сократить тысячи рабочих мест и, вместе с тем, изменить свою стратегию на европейском рынке.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Власти Польши подозревают сотрудника Huawei в шпионаже
Польские власти задержали граждан Польши и Китая по подозрению в шпионаже против Варшавы и работе на китайскую разведку, сообщает телеканал TVP Info со ссылкой на Агентство внутренней безопасности.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В центре Москвы около жилого дома нашли скелет человека
Человеческие кости обнаружили у жилого дома в центре Москвы, по предварительным данным, ранее эта территория использовалась для захоронения, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 03:43
Политика
В ПАСЕ предложили разделить делегацию из России на «шесть полов»
По словам заместителя спикера Государственной Думы России Петра Толстого, в рекомендациях Парламентской Ассамблеи Совета Европы по формированию делегации из РФ имеется деление её по половому признаку.
Обновлено 09 января в 09:00
Экономика
Стала известна инфляция за 2018 год
Уровень инфляции в 2018 году все же незначительно превысил прогноз Центробанка РФ, в соответствии с котором годовой рост потребительских цен не должен был превысить 3,9-4,2%. Фактически подорожание коснулось всего.
Обновлено вчера в 12:53
Политика
Дональд Трамп не поедет на экономический форум в Давосе
Трамп принес свои извинения организаторам форума и пожелал мероприятию успехов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:20
Спорт
Главу Олимпийского комитета Японии подозревают в коррупции
Следствие считает, что представители Японии купили голоса для получения статуса столицы Олимпийских игр 2020 года Во Франции предъявлены обвинения в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде, пишет Le Monde.
Обновлено в 07:01
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Бостоном» в НХЛ благодаря дублю Овечкина
Обновлено в 00:55