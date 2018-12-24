Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой". Будем разбираться. Я думаю, это все-таки не глобальный тренд. Придем к тому, чтобы цены не росли.

Повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом. Такую надежду выразил глава Минкомсвязи Константин Носков. Журналистам министр заявил, что ведомство будет разбираться с этим вопросом.

Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связь

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