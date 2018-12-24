Экономика
Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связь
Минкомсвязи намерено разобраться с повышением цен на мобильную связьREGNUM06:14
Повышение рядом сотовых операторов тарифов на связь в России с начала 2019 года не станет глобальным трендом. Такую надежду выразил глава Минкомсвязи Константин Носков. Журналистам министр заявил, что ведомство будет разбираться с этим вопросом.
REGNUM06:14
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Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой". Будем разбираться. Я думаю, это все-таки не глобальный тренд. Придем к тому, чтобы цены не росли.
— Константин Носков, российский политикКоммерсантъ 05:13
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