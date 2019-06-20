Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в РоссииВести.Финанс 05:21

Минкомсвязи при участии Минпромторга готовит предложение "китайской стороне в целом, как работать с Huawei и другими высокотехнологическими компаниями в России". Речь идет о локализации, передаче технологий, работе R & D-центров в России и других вопросах, пояснил замминистра.

Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России

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