Политика

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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Россия и Huawei обсудят использование ОС «Аврора»

Актуальные Новости07:00

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

АБНвчера в 05:14

Минкомсвязи может предложить китайской Huawei проекты в России

Вести.Финанс05:21

К осени Минкомсвязь подготовит предложения по сотрудничеству с Huawei

Росбалт04:48

Минкомсвязь подготовит до конца лета комплексное предложение о сотрудничестве с Huawei

ТАСС04:39

Минсвязи проведет переговоры о внедрении российской ОС в устройства Huawei

Rambler News Service05:27

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

РИА Новостивчера в 04:53
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Политика

Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам

Обновлено вчера в 16:36
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Военный вертолет разбился в Токио при посадке

Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

Оюб Титиев после освобождения из колонии отказался работать в Чечне

Обновлено в 04:12
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Политика

Захарова назвала события в Грузии «кошмарной провокацией»

Как ранее сообщал "НК", туристический поток в российский Крым с началом высокого сезона, в том числе с Украины, вырос в два раза.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы

Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Авто

Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

Обновлено в 05:16
Политика

ВЭБ подал иск против Украины в арбитражный суд Стокгольма

РФ подала иск против Украины в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, требуя возмещения убытков своей дочерней структуре — Проминвестбанку.
Обновлено в 02:42
Авто

Классический Ford Mustang превратили в электрокар

Молодая лондонская компания Charge Cars готова представить всем желающим свой электрический спорткар с внешностью Mustang классического образца.
Обновлено вчера в 14:20
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Транспорт

Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки

Москвичи теперь смогут исправить ошибки, допущенные при оплате парковки, с помощью обновленной версии мобильного приложения, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Обновлено в 03:02
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Политика

Медведев пошутил о погоде в Москве

Обновлено в 06:28
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Спорт

После критики фанатов Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Политика

Соловьев описал «изнасилование» Грузии

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, комментируя протестные выступления в Грузии, заявил, что технологию майдана начали использовать для максимальной радикализации политики и подчинения "изнасилованной страны" внешней политической воле.
Обновлено в 05:41
Политика

Россиянам посоветовали не ездить в Грузию

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что российским туристам следует воздержаться от поездок в Грузию, пока там не стабилизируется ситуация.
Обновлено в 03:01
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Происшествия

В Дагестане три газеты выступили в защиту арестованного журналиста

Три дагестанские газеты «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» сегодня вышли с одинаковыми обложками в поддержку арестованного журналиста «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
Обновлено в 07:05
Политика

Кремль заявил о взаимном с Киевом понимании по обмену заключенными

У Москвы и Киева есть понимание необходимости подвижек в вопросе обмена заключенными, этот разговор идет, но потребует времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:18
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
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Китайская компания
Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнем Чжэнфэем в 1987 году.
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