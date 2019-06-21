Гаджеты

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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с чего всё началось

Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
РИА Новости04:56

Подробнее о событии

Huawei предложат выпускать смартфоны на российской операционке

Российская газета11:15

Минкомсвязи обсудит варианты сотрудничества с Huawei

Ведомости09:24

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

РИА Новостивчера в 04:53

К осени Минкомсвязь подготовит предложения по сотрудничеству с Huawei

Росбалт04:48

Минкомсвязь подготовит до конца лета комплексное предложение о сотрудничестве с Huawei

ТАСС04:39

Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei

АБНвчера в 05:14

Huawei присмотрится к российскому аналогу Android

Lenta.ru08:38
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:29, Вашингтон
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Спорт

В Минске проходит церемония открытия II Европейских игр

Торжественная церемония открытия II Европейских игр проходит в пятницу на минском стадионе "Динамо".
Обновлено в 15:43
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла без штанов к детям в Кремле

"Миром правят деньги, Бузова в купальнике выступает в Кремле", - сокрушаются они. Ранее Ольга Бузова сообщила, что она популярнее Путина.
Обновлено в 02:31
Происшествия

В Петербурге проверяют информацию о госпитализации двух избитых детей

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка по факту размещения 21 июня в ряде СМИ информации о госпитализации в одну из больниц города двоих малолетних мальчиков с подозрением на ротавирус, а также с побоями на лице и теле", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Политика

Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков

Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Гаджеты

Компания Huawei представила новый процессор Kirin 810

Китайская компания Huawei представила новый процессор Kirin 810, созданный по 7-нанометровому технологическому процессу, аналогично Qualcomm Snapdragon 855, Apple A12 или Kirin 980.
Обновлено в 16:25
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщается на официальном сайте передачи.
Обновлено вчера в 02:00
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Общество

Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub

Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества

Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Шоу-бизнес

Рэпер Саша Скул борется с раком

У рэпера обнаружился рак, с которым он сейчас активно борется, применяя интенсивный курс химиотерапии.
Обновлено в 11:27
Авто

В России окончательно прекратили продажи кроссоверов SsangYong

Обновлено в 13:48
Футбол

В Египте прошла церемония открытия Кубка Африки

В Египте дан старт Кубку Африки. На стадионе в Каире прошла торжественная церемония открытия турнира.
Обновлено в 15:37
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan

Стоимость спецверсии Jimny Gan пока не объявили. Напомним, на российском рынке появление обычной версии Suzuki Jimny ожидается осенью.
Обновлено в 13:32
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Футбол

ЦСКА договорился о трансфере хорватского защитника Шарлии

Центрбек хорватского «Славен Белупо» Звонимир Шарлия, скорее всего, продолжит карьеру в ЦСКА.
Обновлено в 10:42
Авто

Новый Kia Mohave замечен во время испытаний

После появления в модельном ряду Kia большого кроссовера Telluride, у многих автолюбителей появилось мнение, что рамный внедорожник Mohave, который выпускается с 2008 года, снимут с производства.
Обновлено в 09:07
Шоу-бизнес

Беременная Миранда Керр подчеркнула фигуру розовым мини-платьем

Для вечеринки Керр выбрала ярко-розовое мини-платье, чем еще больше подчеркнула свое интересное положение.
Обновлено в 13:26
Политика

США предупредили Иран о планируемом ударе

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
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