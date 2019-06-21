Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.

с чего всё началось

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

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