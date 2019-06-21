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Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости 20 июня в 04:53
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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с чего всё началось
Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.РИА Новостивчера в 04:56
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Происшествия
Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск
Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
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Армия и оружие
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Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов
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Обновлено вчера в 08:11
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено 20 июня в 21:29
Футбол
Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки
В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.
Обновлено в 01:09
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На МКАД столкнулись четыре автомобиля
На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.
Обновлено вчера в 15:07
Финансы
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
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Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
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Самедов покинул «Крылья Советов»
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Здоровье
Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко
Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!" рассказала о причине смерти Сергея Доренко.
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Кравчук обозначил проблему команды Зеленского
Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.
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Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени
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Российский Минздрав назвал самые опасные виды рака
В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний в минувшем году составил 6%. Ранее МедиаПоток сообщил, что по главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал продукты, которые вызывают рак.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
Почти 4 тыс. жителей в Пермском крае остались без газа из-за ДТП
В результате без газа остались почти 4 тыс. человек, сообщается на сайте Ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго России.
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Происшествия
Слон напал на работника канадского зоопарка
Обновлено вчера в 21:00
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости
Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.
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Политика
Спикер парламента Грузии Каладзе прокомментировал уход в отставку
Протестующие потребовали отставки спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, а также министра внутренних дел Георгия Гахарии.
Обновлено вчера в 07:56