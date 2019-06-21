Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости 20 июня в 04:53

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.

с чего всё началось

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Происшествия Задержанного в Москве экс-чиновника Минпромторга доставили в Хабаровск Бывшего директора департамента химико-технологического лесопромышленного комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга Владимира Потапкина, подозреваемого в причастности к хищениям в лесной отрасли на Дальнем Востоке, доставили из Москвы в Хабаровск, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко снялась в «постельной» сцене с Топаловым В комнате находится около десяти человек. Влада Топалова ведущая назвала актёром. Она призналась, что ей придётся сняться с мужем в постели.

Политика «Аэрофлот» прекратит выполнять рейсы в Грузию с 8 июля В соответствии с указом президента России Владимира Путина, авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля прекратит выполнение рейсов в Грузию из-за обострения там внутриполитической ситуации.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Происшествия Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Иранские военные показали сбитый американский беспилотник Генерал-майор КСИР Хосейн Салами подтвердил уничтожение американского шпионского беспилотника в районе южного побережья Ирана.

Футбол Египет обыграл Зимбабве в Кубке африканских наций Сборная Египта обыграла сборную Зимбабве в стартовом матче на домашнем Кубке африканских наций, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.

Футбол «Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.

Общество МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Футбол Алексис Санчес вывел Чили в плей-офф Кубка Америки В матче второго тура Кубка Америки чилийские футболисты встречались с командой Эквадора и одержали минимальную победу.

Происшествия На МКАД столкнулись четыре автомобиля На Московской кольцевой автодороге (МКАД) столкнулись четыре автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГИБДД.

Финансы Стоимость биткоина превысила 10000 долларов В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.

Здоровье Елена Малышева рассказала о причинах смерти Сергея Доренко Елена Малышева в своей передаче "Жить здорово!" рассказала о причине смерти Сергея Доренко.

Политика Кравчук обозначил проблему команды Зеленского Представители президента Украины Владимира Зеленского высказывают разную позицию, им нельзя этого позволять, заявил бывший глава государства Леонид Кравчук в эфире телеканала NewsOne.

Политика Украинский экс-дипломат: возвращение Крыма в состав России было вопросом времени По мнению экс-дипломата, если бы в 1990-е годы президентом России был бы не Борис Ельцин, признававший условные границы государств, а Владимир Путин, Крым бы еще тогда вернулся в состав России.

Здоровье Российский Минздрав назвал самые опасные виды рака В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний в минувшем году составил 6%. Ранее МедиаПоток сообщил, что по главный внештатный специалист онколог министерства здравоохранения России Андрей Каприн назвал продукты, которые вызывают рак.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости Среди представленных документов «историко-познавательного» раздела — сканы газет с первыми упоминаниями защитников Бреста, полидонесения об артобстреле крепости, указ Президиума Верховного совета СССР от 1957 года о награждении орденами и медалями участников обороны Брестской крепости.