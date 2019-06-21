Гаджеты

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
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с чего всё началось

Россия и Huawei обсудят возможность использования компанией российской ОС

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.
РИА Новости04:56

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Lenta.ru08:38

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

РИА Новостивчера в 04:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:40, Вашингтон
Политика

«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию

Гендиректор авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил о существенных потерях при закрытии перелетов из городов России на территорию Грузии, передает ТАСС.
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Иранские военные сбили американский беспилотник

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Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тысячи квадратных метров.
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Политика

Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.
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Политика

Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
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Политика

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Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Авто

Выявлено уникальное свойство Lada Granta

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Обновлено в 12:12
Политика

Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Общество

Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ

Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Политика

Путин ответил на критику «Единой России»

Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Кэти Холмс заявила, что родила дочь не от бывшего мужа Тома Круза

Близкая подруга актрисы в интервью Star заявила, что та родила дочь Сури вовсе не от бывшего мужа Тома Круза, а от совершенно другого мужчины.
Обновлено в 14:51
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Политика

США продлили на год санкции против КНДР

Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие

Офицеры Росгвардии получили дипломы об окончании академий Минобороны

Обновлено в 12:58
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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Общество

Австралийку не выпустили с острова Бали из-за пятна в паспорте

Обновлено в 16:42
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
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Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro представили на новых рендерах

Обновлено в 12:36
Политика

В Тбилиси толпа пошла на штурм парламента Грузии

Обновлено вчера в 16:40
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Малышева объяснила причины смерти Доренко

Обновлено в 05:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защите Брестской крепости

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Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено вчера в 04:39
Авто

С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи

Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.
Обновлено в 15:22
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
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Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

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Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

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Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию

4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
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Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

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