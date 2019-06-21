Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53

Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.

с чего всё началось

Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с Huawei

Политика «Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию Гендиректор авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил о существенных потерях при закрытии перелетов из городов России на территорию Грузии, передает ТАСС.

Происшествия Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тысячи квадратных метров.

Политика Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.

Политика Россия возвращает граждан из Грузии Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.

Авто Выявлено уникальное свойство Lada Granta Многие автовладельцы уже осуществили рестайлинг и хвастаются своими «произведениями», которые не отличаются от заводских версий, на интернет-форумах.

Политика Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.

Общество Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.

Шоу-бизнес Кэти Холмс заявила, что родила дочь не от бывшего мужа Тома Круза Близкая подруга актрисы в интервью Star заявила, что та родила дочь Сури вовсе не от бывшего мужа Тома Круза, а от совершенно другого мужчины.

Политика США продлили на год санкции против КНДР Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Политика Медведев ответил на обвинения президента Грузии Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.

Наука Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона «Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.

Авто С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.

Происшествия Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию 4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.