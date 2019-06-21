Гаджеты
Минкомсвязь ведет переговоры о сотрудничестве с HuaweiРИА Новости вчера в 04:53
Минкомсвязь РФ провела встречу с китайской Huawei, продолжает переговоры о сотрудничестве, заявил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
Минкомсвязь РФ и китайская Huawei летом проведут первые переговоры по возможности использования китайской компанией российской операционной системы "Аврора", сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи РФ Михаил Мамонов в кулуарах Международного конгресса по кибербезопасности (ICC), организованном Сбербанком.РИА Новости04:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 22:40, Вашингтон
Политика
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за закрытия рейсов в Грузию
Гендиректор авиакомпания «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов заявил о существенных потерях при закрытии перелетов из городов России на территорию Грузии, передает ТАСС.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие
Иранские военные сбили американский беспилотник
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали
В городе Сатка на западе Челябинской области локализовали пожар в трёхэтажном жилом доме на площади 1,8 тысячи квадратных метров.
Обновлено в 22:10
Политика
Беглов обратился в полицию по факту провокации в Сети
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к правоохранительным органам для проверки по факту появления в Сети видеороликов, на которых запечатлены фальсификации, якобы допускаемые при сборе подписей в поддержку его кандидатуры на выборах.
Обновлено в 14:38
Политика
Вице-премьер Украины допустил новый «языковой майдан»
Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко допустил, что в стране может разгореться «языковой майдан».
Обновлено в 17:40
Политика
Россия возвращает граждан из Грузии
Президент поручил правительству вернуть граждан России, находящихся в Грузии в РФ.
Обновлено в 14:31
Авто
Выявлено уникальное свойство Lada Granta
Многие автовладельцы уже осуществили рестайлинг и хвастаются своими «произведениями», которые не отличаются от заводских версий, на интернет-форумах.
Обновлено в 12:12
Политика
Трамп отверг обвинения американской журналистки в изнасиловании
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения журналистки Elle Джин Кэрролл в изнасиловании.
Обновлено в 21:35
Общество
Уральцы объявили себя гражданами СССР и отказались оплачивать ЖКХ
Долги тагильских «граждан СССР» в большинстве случаев относятся к коммунальной сфере, однако некоторые из них мотивируют идеологическими причинами отказ платить и по другим кредитам и займам, включая ипотечные.
Обновлено в 17:48
Политика
Путин ответил на критику «Единой России»
Владимир Путин во время прямой линии выбрал один из вопросов, которые поступают в эфир.
Обновлено вчера в 08:09
Шоу-бизнес
Кэти Холмс заявила, что родила дочь не от бывшего мужа Тома Круза
Близкая подруга актрисы в интервью Star заявила, что та родила дочь Сури вовсе не от бывшего мужа Тома Круза, а от совершенно другого мужчины.
Обновлено в 14:51
Политика
США продлили на год санкции против КНДР
Американские власти решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении Северной Кореи. Об этом говорится на сайте Белого дома.
Обновлено в 13:31
Политика
Медведев ответил на обвинения президента Грузии
Премьер-министр Дмитрий Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Политика
В Тбилиси толпа пошла на штурм парламента Грузии
Обновлено вчера в 16:40
Здоровье
Малышева объяснила причины смерти Доренко
Обновлено в 05:37
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
«Болезнь Паркинсона традиционно ассоциируют с повреждениями в системе дофамина, но мы показываем, что сначала происходят нарушения в регуляции серотонина и это ключ к ранней диагностике и лечению», - заявил старший автор исследования Мариос Политис.
Обновлено вчера в 04:39
Авто
С аукциона уйдут суперкары вице-президента Экваториальной Гвинеи
Коллекция автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу была конфискована несколько лет назад в ходе антикоррупционного расследования.
Обновлено в 15:22
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Россиянин перепутал «Крота» с лимонадом и попал в реанимацию
4 июня российский продюсер Бари Алибасов попал в больницу с острым отравлением химикатами после того, как случайно выпил средство для прочистки труб «Крот», перепутав его с соком.
Обновлено в 11:31
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Происшествия
ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве
Обновлено в 16:43