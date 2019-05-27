Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39

Минкомсвязь 20 мая отправила нескольким госкомпаниям проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Информацию о его рассылке изданию подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.

Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиям

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