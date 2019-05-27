Экономика

Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39

Минкомсвязь 20 мая отправила нескольким госкомпаниям проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Информацию о его рассылке изданию подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.
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Цифровизация: госкомпаниям рекомендуется внедрять IT-системы и ML-технологии

Плас06:29

Минкомсвязь составила методичку по цифровизации госкомпаний

Полит.ру04:26

Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиям

Коммерсантъ01:39

Госкомпании потратят по миллиарду на цифровизацию

Crypto-news05:10

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

РБК00:30
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Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Происшествия

В Подмосковье собаки утащили в коллектор двухлетнего ребенка

Обновлено в 06:16
Гаджеты

В Windows прекратили работать с Huawei

Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Наука

Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки

Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей

В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Игры

Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding

В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ" рассказал, что летом 2014 года войска ДНР были вынуждены оставить осажденные Славянск и Краматорск из-за острой нехватки боеприпасов и техники.
Обновлено в 04:05
Авто

Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте

Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Футбол

Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»

Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

Росконтроль назвал марки лучших томатных соков

Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Политика

В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам

Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество

В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х

На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
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Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Пробитую пулями золотую Audi олимпийского чемпиона выловили в пруду

Обновлено в 04:37
Политика

Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»

Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте

День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Политика

Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент

В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
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Общество

Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
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Энергетика

Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти

По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
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Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей

Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Госпитализирован губернатор Иркутской области

Обновлено в 02:24
Культура

В Симферополе на трансформаторной будке появилась картина Айвазовского

Обновлено в 04:22
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек

Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
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Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды

Обновлено 24 мая в 14:12
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
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