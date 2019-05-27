Экономика
Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39
Минкомсвязь 20 мая отправила нескольким госкомпаниям проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации, сообщает РБК со ссылкой на копию документа. Информацию о его рассылке изданию подтвердил представитель министерства Евгений Новиков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Гаджеты
В Windows прекратили работать с Huawei
Американская компания прекратила принимать новые заказы от Huawei на аппараты под управлением ОС Windows.
Обновлено в 02:05
Наука
Ученые создали визуальную модель делящейся стволовой клетки
Для создания визуальной модели делящейся стволовой клетки ученые воспользовались современным инструментом, называющимся Integrated Mitotic Stem Cell.
Обновлено вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Сын миллиардера Маркелова опубликовал первое фото с Катей Жужей
В первых числах мая СМИ сообщили о свадьбе ведущей «Дома-2» Кати Жужи и Артема Маркелова, сына миллиардера Валерия Маркелова.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ
В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
Обновлено в 02:18
Игры
Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер Death Stranding
В своём официальном Twitter-аккаунте известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима опубликовал загадочный тизер своей предстоящей игры — Death Stranding.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и бывший командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью Youtube-каналу "ГлавТема Народ" рассказал, что летом 2014 года войска ДНР были вынуждены оставить осажденные Славянск и Краматорск из-за острой нехватки боеприпасов и техники.
Обновлено в 04:05
Авто
Обновленный кроссовер Renault Kaptur представят осенью во Франкфурте
Renault готовит к официальной премьере третье поколение бюджетного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 04:52
Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
Росконтроль назвал марки лучших томатных соков
Специалисты из Росконтроля проверили томатный сок семи брендов: Noyan, «4 сезона», «Удачный», «Добрый», «Каждый день», «Дары Кубани» и Santal и выяснили, какой оказался самым лучшим.
Обновлено в 06:20
Религия
Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл назвал акции против строительства храма в сквере в центре Екатеринбурга стоящим перед церковью вызовом.
Обновлено в 04:34
Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Россия продолжит последовательно отстаивать свою точку зрения в ситуации с инцидентом в Керченском проливе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном развитии событий после решения Международного трибунала ООН по морскому праву относительно украинских моряков.
Обновлено в 05:54
Общество
В Екатеринбурге убрали памятник «уралмашевским» авторитетам 90-х
На Северном кладбище Екатеринбурга убрали памятник авторитетным представителям ОПС «Уралмаш».
Обновлено в 03:32
Общество
Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было
К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Политика
Советник Зеленского Разумков стал главой партии «Слуга народа»
Советник президента Украины Владимира Зеленского политтехнолог Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа».
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Пугачева проигнорировала день рождения Орбакайте
День рождения дочери Пугачева отметила постом в инстаграме, где вспомнила о времени, когда Кристина Орбакайте снималась в фильме "Чучело".
Обновлено в 06:30
Политика
Стали известны предварительные итоги выборов в Европарламент
В Евросоюзе 23-26 мая прошли выборы в единый парламент.
Обновлено в 02:07
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Общество
Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате
Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Энергетика
Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн загрязненной нефти
По состоянию на 27 мая Белоруссия вернула России более 80 тыс. тонн непригодного для использования сырья, сообщает пресс-служба белорусского концерна «Белнефтехим».
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как дети встретили его с гастролей
Телеведущий с нетерпением ждал встречи с детьми и супругой, а потому даже решил заснять момент своего приезда на камеру.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Госпитализирован губернатор Иркутской области
Обновлено в 02:24
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Жертвами торнадо в Оклахоме стали 6 человек
Телеканал CNN сообщил, что в результате торнадо в американском штате Оклахома погибли 6 человек, около 100 человек были ранены.
Обновлено в 02:26
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
Обновлено 24 мая в 14:12
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23