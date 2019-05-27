Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39

Сегодня, 27 мая, методичку должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить документ планируется 31 мая. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил РБК, что проект находится в стадии разработки.

Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиям

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