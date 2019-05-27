Экономика
Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39
Сегодня, 27 мая, методичку должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить документ планируется 31 мая. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил РБК, что проект находится в стадии разработки.
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Политика
В Кремле прокомментировали решение трибунала ООН по украинским морякам
Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России должна освободить украинских моряков и вернуть три судна - буксир и два катера, которые задержали российские пограничники в Керченском проливе прошлой осенью.
Обновлено в 02:55
Политика
Путин и патриарх Кирилл обсуждали ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем экстренно приземлился в Пулково
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
В Забайкалье пастух сжег 600 гектаров леса, пытаясь разогреть еду
Пастух в Забайкальском крае разжег в поле костер, чтобы разогреть еду, в результате чего сгорело 600 гектаров леса, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В Екатеринбурге бизнесмена Капчука приговорили к условному сроку
Капчук приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Обновлено в 05:53
Политика
В ЛНР обнародовали имена причастных к «минированиям» в России
Министерство госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики обнародовало имена причастных, по данным ведомства, к ложным сообщениям о минировании объектов в России и Донбассе, этот список будет передан Следственному комитету РФ.
Обновлено в 05:25
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Гаджеты
Huawei обогнала все компании США по числу 5G-патентов
По результатам прошлого года Huawei обошла американские компании Intel и Apple по объему инвестиций в исследования и разработки, заняв 5 место в рейтинге.
Обновлено в 04:20
Здоровье
Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку
В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Обновлено в 03:28
Общество
В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение
Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Подмосковье дворняги утащили ребенка в канализационную трубу
Собаки напали на ребенка, когда он гулял во дворе жилого дома. Они затащили его в канализационную трубу.
Обновлено в 03:04
Авто
Mazda отзывает в России более 1,6 тыс. автомобилей
Компания Mazda отзывает с российского рынка 1 678 автомобилей Mazda 3. Об этом 27 мая говорится в сообщении Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Обновлено в 06:01
Музыка
Тимати посвятил песню Децлу, попросив у него прощения за все
Впоследствии пути артистов разошлись, но недавняя смерть Кирилла Толмацкого стала большим ударом, как для многочисленных поклонников, так и для Тимати, который много лет с ним не общался.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Политика
Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко
Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки
Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Общество
На Москву надвигается аномальная жара
Обновлено вчера в 08:16
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Экономика
«Юлмарт» начал продавать товары из Китая
Директор бизнес-направления «Продукт» «Юлмарта» Олег Пчельников сообщил РБК, что компания начала продавать товары из Китая.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Мохаммади и Балай покидают «Ахмат»
Защитник Милад Мохаммади и форвард Беким Балай покидают "Ахмат", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Хоккей
Призер ЧМ назвала виновных в поражении России от Финляндии
Бронзовый призер чемпионата мира (2013) в составе женской сборной России по хоккею Екатерина Ананьина назвала виновных в поражении сборной России в полуфинале чемпионата мира - 2019 от сборной Финляндии, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» покажут ударный беспилотник «Охотник»
Новейший российский ударный беспилотник "Охотник" впервые покажут на форуме "Армия-2019". Мероприятие пройдет в подмосковной Кубинке.
Обновлено в 05:34