Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39

Сегодня, 27 мая, методичку должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить документ планируется 31 мая. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил РБК, что проект находится в стадии разработки.

Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиям

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Происшествия «Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии «Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.

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