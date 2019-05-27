Экономика
Минкомсвязь составила для госкомпаний методичку по цифровым стратегиямКоммерсантъ 01:39
Сегодня, 27 мая, методичку должны обсудить на совещании в Минкомсвязи, а утвердить документ планируется 31 мая. Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил РБК, что проект находится в стадии разработки.
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Политика
В Хакасии начали проверку после нападения чиновника на журналиста
Ранее стало известно, что член "Единой России", глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала "Россия 24" в своем рабочем кабинете.
Обновлено вчера в 22:34
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Рубль дорожает к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 27 мая демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов дорожает к доллару и евро.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
В России придумали, как вдвое продлить срок службы стрелкового оружия
Холдинг ЦНИИточмаш (входит в "Ростех") запатентовал технологию, которая вдвое увеличивает срок службы автоматического стрелкового оружия и повышает надежность его работы, сообщает в понедельник пресс-служба госкорпорации.
Обновлено в 04:44
Здоровье
Медики рассказали, как определить ранние признаки деменции
Специалисты рассказали о пяти ранних признаках заболевания, на которые нужно чаще обращать внимание.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
«Росморпорт» объяснил причину инцидента с парусником «Мир» в Германии
«Мир» находился в порту Бремерхафена по случаю городского фестиваля «SeeStadFest» с 23 по 26 мая текущего года.
Обновлено в 05:08
Футбол
Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ
Агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что форвард покидает московский клуб. Абель определенно уходит из ЦСКА.
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Происшествия
Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
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Авто
Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler
В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Губернатор Иркутской области попал в больницу
Обновлено в 03:47
Экономика
В Москве выросли цены на полисы ОСАГО
"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Экономика
В России магазины могут обязать принимать бутылки
Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика
В России могут ужесточить правила призыва в армию
Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Политика
Советник президента Украины Разумков возглавил партию «Слуга народа»
Советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в понедельник заявил, по возглавил партию "Слуга Народа".
Обновлено в 04:28
Экономика
Курс биткойна за сутки вырос на 9,4%
Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.
Обновлено в 04:32
Происшествия
В Петербурге мужчина попал под собственный автомобиль
В Приморском районе Петербурга сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых мужчина попал под собственный автомобиль.
Обновлено в 04:54
Политика
Судьбу задержанных украинских моряков решит суд, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что судьбу задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе должны решить следствие и суд.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
Дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака оформила отношения со своим возлюбленным.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что, если Тегеран захочет начать переговоры с Вашингтоном, то он положительно воспримет это предложение.
Обновлено в 00:49
Происшествия
Полицейские задержали подозреваемого во взрыве в Лионе
Во Франции задержали подозреваемого во взрыве в Лионе, заявил министр внутренних дел этой страны Кристоф Кастанер на своей странице в Twitter.
Обновлено в 04:43
Экономика
В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям
Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Перес едва не сбил двух маршалов на Гран-при Монако
Обновлено вчера в 13:06
Религия
В РПЦ сравнили протесты против строительства храма с расстрелом царской семьи
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сравнил «скверные протесты» в Екатеринбурге с расстрелом последнего российского царя Николая II и его семьи.
Обновлено в 04:32
Политика
Зеленский обвинил депутатов в уничтожении Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам Верховной рады, передает УНИАН.
Обновлено в 03:38
Общество
Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23