Общество

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews 10:14

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
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За нарушения при работе со спутниковыми системами связи хотят ввести штрафы

РИА Новости14:42

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

News.ru10:56

За нарушение правил использования иностранных спутниковых сетей связи предложили штрафовать

Парламентская газета07:54

Минкомсвязь предлагает штрафовать за использование в России иностранных спутниковых сетей

ТАСС09:44

Минкомсвязи предложило штрафовать операторов за несанкционированное подключение к интернету с иностранных спутников

Медиазона09:37

До миллиона рублей штрафа за пользование иностранным спутниковым Интернетом. Минцифра предлагает новые ограничения

Фонтанка.Ру08:32

Минкомсвязь предложила штрафовать за нарушение правил использования иностранных спутников

Коммерсантъ10:25
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Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
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Конгресс США принял резолюцию, позволяющую через суд вызывать генпрокурора

Палата представителей США приняла резолюцию, которая дает законодателям возможность через суд потребовать явки генпрокурора Уильяма Барра и экс-советника президента Дональда Макгана для дачи показаний конгрессу, свидетельствуют результаты голосования.
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Ученые доказали, что на Солнце могут возникать супервспышки-«убийцы»

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Беларусь и Молдова проиграли, Исландия сильнее Турции

В группе Н победа Исландии над Турцией (2:1) установила троевластие вместе с французами. В параллельной игре Молдова уступила Албании (0:2).
Обновлено в 16:46
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
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Футбол

Главный тренер Кипра прокомментировал поражение от сборной России

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен-Шимон прокомментировал поражение своих подопечных в игре против российской команды со счётом 1:0.
Обновлено в 17:06
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
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Шоу-бизнес

Софья Каштанова рассказала, что ее роды проходили в бассейне

В начале года звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Софья Каштанова впервые стала мамой.
Обновлено в 13:56
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«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца

Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
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L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Происшествия

МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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Журналист Голунов вышел на свободу

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Николай Дроздов ушёл из передачи «В мире животных»

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Opera представила браузер GX, созданный для геймеров.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

В Польше обнаружили возможный тоннель в Янтарную комнату

В польском музее нашли тайный ход, который может оказаться подземным тоннелем к Янтарной комнате.
Обновлено в 10:27
Футбол

Сборная Германии разгромила эстонских футболистов

Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
Общество

Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска

Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 16:33
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
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