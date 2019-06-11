В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернетCNews 10:14

Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.

В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет

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