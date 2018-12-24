Экономика
Минкомсвязь пообещала разобраться с ростом тарифов на мобильную связь
Минкомсвязь пообещала разобраться с ростом тарифов на мобильную связьКоммерсантъ05:13
Минкомсвязь не считает глобальным трендом повышение тарифов на мобильную связь, заявил журналистам глава ведомства Константин Носков. Он сказал, что министерство разберется в причинах повышения цен сотовыми операторами.
Коммерсантъ05:13
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Я понимаю всю нагрузку, которую операторы имеют и из-за повышения налоговых ставок, и из-за "закона Яровой". Будем разбираться. Я думаю, это все-таки не глобальный тренд. Придем к тому, чтобы цены не росли.
— Константин Носков, российский политикКоммерсантъ 05:13
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