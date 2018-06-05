Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроковРоссийская газета вчера в 23:10
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Происшествия
Самолет в Финляндии потерпел крушение, пилот погиб
Легкомоторный самолет потерпел крушение на севере Финляндии.
Обновлено в 01:01
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено вчера в 05:00
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч
Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Политика
Трамп не стал винить Турцию за покупку российских С-400
Президент США Дональд Трамп заявило, что не винит Турцию за то, что она предпочла купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что в итоге заставляет его администрацию исключить члена НАТО из программы по истребителям F-35.
Обновлено 26 июля в 17:13
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон
Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области
Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.
Обновлено 27 июля в 03:53
Автоспорт
Подиум Квята стал вторым в истории команды Toro Rosso
Обновлено в 00:47
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Врачи Навального заявили о его возможном отравлении
Навального навестили его личный врач, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, и терапевт-кардиолог Ярослав Ашихмин.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.
Обновлено вчера в 20:05
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом»
По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.
Обновлено в 00:18
Происшествия
Reuters: при нападении в Кабуле был ранен кандидат в вице-президенты
Обновлено вчера в 12:07
Общество
В Россию придет похолодание, которого не было 70 лет
На этой неделе в европейскую часть России придет экстремальное для июля похолодание.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Май Абрикосов: «„ДОМ-2“ меня покорежил, растоптал»
Экс-участник «ДОМа-2» всегда пользовался популярностью среди поклонников проекта.
Обновлено в 00:00
Происшествия
На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты
«Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.
Обновлено в 01:34
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено 27 июля в 15:10
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника
В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено 26 июля в 05:14
Армия и оружие
В Петербурге открыли Главный военно-морской парад
В параде принимают участие корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
Обновлено вчера в 04:05
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Армия и оружие
Венесуэла обратится в ООН из-за постоянных воздушных вторжений США
Венесуэла обратится к ООН в связи с нарушениями воздушного пространства страны со стороны США.
Обновлено вчера в 23:42
Кино
Орландо Блум оценил шансы своего возвращения к роли Леголаса
Обновлено в 00:08
Политика
Соратник Зеленского назвал планы переименования России уделом неудачников
Избранный депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский раскритиковал предложения переименовать Россию в "Московию" и назвал единственным результатом Майдана "легализацию нацизма".
Обновлено вчера в 20:47