Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

Армия и оружие В Ливии подбили два украинских Ил-76 По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.

Шоу-бизнес Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.

Гаджеты Смартфоны Samsung Galaxy R3 и R5 получат аккумуляторы на 4500 мАч Аппараты получат батареи на 4500 мАч. Ранее еще сообщали, что Samsung представит Galaxy R6, в котором должны установить 64 Мп камеру.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуированы более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуированы 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Политика Трамп не стал винить Турцию за покупку российских С-400 Президент США Дональд Трамп заявило, что не винит Турцию за то, что она предпочла купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что в итоге заставляет его администрацию исключить члена НАТО из программы по истребителям F-35.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с экс-мужем Дженнифер Энистон Российская супермодель Ирина Шейк, недавно расставшаяся с актером Брэдли Купером, закрутила роман с экс-супругом актрисы Дженнифер Энистон Джастином Теру, сообщает Gossip Cop.

Происшествия Около 1 тыс. человек эвакуировали из-за наводнения в Амурской области Как сообщили в пресс-службе МЧС, около 600 жилых домов подтоплено в 16 населенных пунктах Приамурья, а сотрудники спецслужб эвакуировали около 1 тыс. человек, включая 333 детей.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Происшествия Врачи Навального заявили о его возможном отравлении Навального навестили его личный врач, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, и терапевт-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Здоровье Врач рассказал, как не простудиться летом в плохую погоду в Москве Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал РИА Новости, что нужно делать, чтобы не простудиться летом.

Гаджеты Oppo показала смартфон с «экраном-водопадом» По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °). Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.

Общество В Россию придет похолодание, которого не было 70 лет На этой неделе в европейскую часть России придет экстремальное для июля похолодание.

Происшествия На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты «Предварительно, произошла разгерметизация автоцистерны, в результате чего на обочину автодороги вытекло 20 кубических метров соляной кислоты», — заявили в МВД.

Политика В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".

Происшествия На митинге в Москве задержали больше тысячи человек По состоянию на 16:00 в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.

Футбол Киевское «Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины Киевское "Динамо" одержало волевую победу над донецким "Шахтером" и в восьмой раз стало обладателем Суперкубка Украины по футболу.

Происшествия Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник Бывшего начальника департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова приговорили к 4,5 годам колонии.

Происшествия На Кубани судью лишили полномочий за арест умирающего чиновника В минувшую пятницу квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи Кореновского районного суда Натальи Калиты.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Армия и оружие В Петербурге открыли Главный военно-морской парад В параде принимают участие корабли Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Политика Трамп решил сменить главу Национальной разведки США Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.

Армия и оружие Венесуэла обратится в ООН из-за постоянных воздушных вторжений США Венесуэла обратится к ООН в связи с нарушениями воздушного пространства страны со стороны США.