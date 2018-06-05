Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроковРоссийская газета вчера в 23:10
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Минкомсвязь: РФ сэкономит 90 млрд рублей на торгах по подключению соцобъектов к интернету
Будущее России. Национальные проекты02:45
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 02:54, Вашингтон
Политика
Иностранцев ограничивают в «Яндексе» и Mail.ru Group
Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин в последний день весенней сессии внес на рассмотрение парламента поправки, которые ограничивают право иностранцев владеть и управлять информационно значимыми для развития инфраструктуры интернет-ресурсами.
Обновлено 26 июля в 11:36
Политика
Трамп решил сменить главу Национальной разведки США
Президент США Дональд Трамп выдвинет члена палаты представителей от республиканцев Джона Рэдклиффа на пост директора Национальной разведки, об этом он объявил в своем твиттере.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
В Башкирии назначены новые главы Бирского и Благовещенского районов
На оперативном совещании в правительстве Башкортостана врио главы республик Радий Хабиров сообщил о кадровых изменениях в дух муниципалитетах.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Скандальный украинский генерал ответил на обвинения Зеленского
Начальник ГУ нацполиции Украины в Днепропетровской области Виталий Глуховеря отреагировал на требование президента Владимира Зеленского уволить его.
Обновлено вчера в 14:58
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Ранее, в июне, ЦБ уже снижал показатели ключевой ставки на те же 0,25%.
Обновлено 26 июля в 07:49
Происшествия
Мама погибшей звезды «Брестской крепости» предчувствовала ее смерть
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В результате атаки боевиков в Нигерии погибли 65 человек
В результате погибли 65 человек, еще как минимум 10 получили ранения. По информации издания, боевики открыли огонь по людям с мотоциклов.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Хабаровский пенсионер «выстрелил» в ребенка из металлической трубки
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Дуэйн «Скала» Джонсон приехал к протестующим на «святой» горе Мауна-Кеа на Гавайях
Дуэйн «Скала» Джонсон приехал к протестующим на гору Мауна-Кеа на Гавайях.
Обновлено 26 июля в 09:45
Авто
Составлен топ-5 лучших новых кроссоверов в России в 2019 году
Обновлено вчера в 04:46
Политика
В Китае назвали Сахалин большой потерей для Пекина
Журналист китайского портала Sohu рассказал, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:33
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Общество
Началась эвакуация жителей Тулуна из-за угрозы наводнения
В городе Тулуне Иркутской области началась эвакуация населения из-за угрозы новой волны дождевого паводка.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД
Обновлено вчера в 05:42
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
«МЮ» и «ПСЖ» поборются за Матюиди
Как информирует Corriere di Torino, тренерскому штабу "МЮ" нравится игра француза. "ПСЖ" при этом также хочет видеть игрока у себя.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Акционерного общества коммерческий банк «Ассоциация».
Обновлено в 01:39
Общество
Опрос показал отношение россиян к электронным паспортам
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выяснить отношение жителей страны к электронным паспортам.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В ДТП в Крыму пострадали шесть человек и погиб ребенок
Водитель автомобиля SsangYong выехал на встречную полосу движения Массовое ДТП, в результате которого погиб ребенок, произошло на автотрассе "Таврида" в Ленинском районе Крыма в половине третьего дня 28 июля, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Обновлено вчера в 16:38
Общество
В Белогорске Амурской области объявлен режим ЧС из-за паводка
В городе Белогорске Амурской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, передает РИА «Новости».
Обновлено в 01:06