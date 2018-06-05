Экономика
Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроковРоссийская газета вчера в 23:10
Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
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Экономия бюджетных средств в ходе проведения аукционов на подключение к интернету социально значимых объектов (СЗО, включая школы, больницы и т.д.) составила 90 миллиардов рублей из выделенных на эти цели 140 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава Минкомсвязи РФ Константин Носков.ПРАЙМвчера в 23:15
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Минкомсвязь: РФ сэкономит 90 млрд рублей на торгах по подключению соцобъектов к интернету
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