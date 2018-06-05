Экономика

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроковРоссийская газета вчера в 23:10

Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).
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Константин Юрьевич Носков
Российский политик
Российский политик. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Эксперт в сфере IT, руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации.
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