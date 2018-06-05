Все социально-значимые объекты в России будут подключены к высокоскоростному интернету до конца 2021 года. Об этом журналистам сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков во время визита в Любляну (Словения).

Минкомсвязь подключит соцобъекты к интернету с опережением сроков

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