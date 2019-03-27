Общество

Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиянРИА Новости 01:22

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В его основу легла концепция, разработанная Центробанком и "Ростелекомом".
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Банк России подсчитал виды личных данных в «цифровом профиле»

Телеканал 360°15:57

У россиян появятся цифровые профили

Комсомольская правда10:14

Минкомсвязь хочет законодательно закрепить понятие «цифровой профиль»

Право.рувчера в 05:43

Объем расходов на создание цифрового профиля россиян определят в течение двух месяцев

ТАСС09:17

«Цифровой профиль» будет хранить 57 видов личных данных россиян

РИА Новости10:03

Минкомсвязь предложила определение «цифрового профиля»

Парламентская газетавчера в 03:49

Цифровые профили появятся у россиян в 2020 году

Известия10:50
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Политика

Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»

Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес

Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко

Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Авто

«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers

Обновлено в 18:07
Футбол

«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса

Обновлено в 13:01
Музыка

Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде

Обновлено в 15:24
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие

ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года

Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Полиция оцепила дом в центре Лондона в рамках спецоперации

Обновлено в 16:43
Политика

ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду

Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»

Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика

Порошенко рассказал о намерении стать евродепутатом

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в случае поражения на президентских выборах намерен стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 15:26
Транспорт

Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны

26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо

Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Кино

Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме

Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика

В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис

В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол

Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.
Обновлено в 12:17
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено в 08:04
Кино

Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде

Обновлено в 06:28
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе

Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Космос

Искусственный интеллект помог обнаружить две новые экзопланеты

Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Космос

В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны

Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Политика

Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37
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