Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиянРИА Новости 01:22
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В его основу легла концепция, разработанная Центробанком и "Ростелекомом".
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Политика
Вакарчук призвал жителей Украины голосовать «не по приколу»
Певец Святослав Вакарчук обратился к гражданам Украины с просьбой серьёзно отнестись к выборам президента страны.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Авто
«КамАЗ» готов трудоустроить часть сотрудников с Ford Sollers
Обновлено в 18:07
Футбол
«Бавария» объявила о трансфере Лукаса Эрнандеса
Обновлено в 13:01
Музыка
Шакира опровергла с песней обвинения в плагиате на суде
Обновлено в 15:24
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года
Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
Политика
ЕП запретит одноразовую пластиковую посуду
Новый закон, принятый членами Европарламента, запрещает продажу изделий из пластика, в частности: тарелок, столовых приборов, соломинок и ватных палочек.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Политика
Порошенко рассказал о намерении стать евродепутатом
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, что в случае поражения на президентских выборах намерен стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 15:26
Транспорт
Саранский аэропорт начал использовать электронные посадочные талоны
26 февраля вступил в силу приказ Министерства транспорта России, позволяющий пассажирам при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс проходить в стерильную зону аэропорта по электронному посадочному талону, не используя при этом бумажную копию.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку Израиля на Алеппо
Средства противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку Израиля в районе Алеппо, сбив несколько вражеских целей.
Обновлено в 18:10
Кино
Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме
Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Энергетика
Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества
Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива.
Обновлено в 13:33
Политика
В Екатеринбурге госпитализирован соратник Ельцина Геннадий Бурбулис
В Екатеринбурге госпитализирован 73-летний Геннадий Бурбулис — бывший госсекретарь РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина.
Обновлено в 15:56
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Футбол
Роналду прошел осмотр у врачей в Барселоне
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прибыл в Барселону на консультацию врачей по поводу своей травмы.
Обновлено в 12:17
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию
Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено в 08:04
Кино
Запретить новый фильм Лунгина хотят в Совфеде
Обновлено в 06:28
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В ОНК рассказали об условиях содержания Абызова в изоляторе
Бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова поместили в камеру с двумя соседями, один из которых подозревается в убийстве, а второй был ранее судим за кражу.
Обновлено в 05:59
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Космос
Искусственный интеллект помог обнаружить две новые экзопланеты
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов
Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Космос
В Сети появилось видео полета очередного НЛО над поверхностью Луны
Автор сюжета запечатлел на нем полет очередного НЛО над поверхностью Луны, используя для своих целей видеокамеру с мощным объективом.
Обновлено в 02:05
Политика
Путин отодвинул охранника во время встречи со спортсменами
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Универсиды-2019 отодвинул сотрудника службы охраны, который загораживал камеру.
Обновлено в 14:37