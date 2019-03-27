Общество
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиянРИА Новости 01:22
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В его основу легла концепция, разработанная Центробанком и "Ростелекомом".
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Политика
Отсутствие Дворковича в России объяснили командировкой
Бывший вице-премьер РФ и сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович находится за границей в командировке.
Обновлено в 09:54
Политика
США намерены объявить новые меры НАТО против России
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется на следующей неделе объявить новые меры НАТО против России из-за Украины.
Обновлено в 17:51
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов дал первое после задержания интервью
Экс-министр Открытого правительства Михаил Абызов за решёткой похвалил работу сотрудников ФСБ: «Корректно, уважительно, качественно».
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено в 18:19
Происшествия
В китайской провинции Цинхай произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в провинции Цинхай на западе центральной части Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 19:06
Политика
Парламент Великобритании поддержал новые сроки Brexit
По результатам прошедшего голосования, большинство членов парламента Соединённого Королевства поддержали новые даты выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 18:20
Авто
Aurus выпустит парадный кабриолет
Российский автобренд Aurus выпустит парадный кабриолет на базе ЕМП (Единой модульной платформы).
Обновлено в 15:23
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла
По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Политика
Лукашенко уволил вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку вице-премьера по АПК и главу Минсельхозпрода, сообщила в среду пресс-служба белорусского лидера.
Обновлено в 13:59
Происшествия
«Яблоко» заявило об обыске в своем московском отделении
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в офис московского отделения партии «Яблоко» на Пятницкой улице.
Обновлено в 11:19
Происшествия
Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Абызова
Как отмечается, Русаков был одним из фигурантов уголовного дела о мошенничестве и преступном сообществе, которое было возбуждено против бывшего министра "Открытого правительства" России Михаила Абызова.
Обновлено в 14:40
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп, комментируя развитие ситуации в Венесуэле, заявил, что Россия должна уйти из Боливарианской республики, а для того, чтобы это случилось, в Вашингтоне рассматриваются все варианты.
Обновлено в 12:35
Политика
Генсек Всемирной исламской лиги назвал Россию образцом мира и согласия
Генеральный секретарь Всемирной исламской лиги шейх Мохаммед бин Абделькерим Аль-Иса назвал Российскую Федерацию образцом мира и согласия.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Двадцать четыре истребителя F-22 вышли на «Слоновью прогулку»
Военные подготовили к взлету одновременно 24 истребителя F-22, самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry, а также стратегический военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III.
Обновлено в 08:46
Здоровье
Как дешевле организовать доступную медицину в новостройках Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и председатель правительства России Дмитрий Медведев договорились о выделении средств на офисы врачей общей практики.
Обновлено в 13:45
Общество
Цена «гелика» в репостах: кто выигрывает в Instagram-конкурсах
Вайнер в прямом эфире выбрал пять человек, которые в ближайшее время должны будут прилететь в Москву и сразиться друг с другом в сложнейшем, как утверждает Литвин, конкурсе.
Обновлено в 13:20
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55
Здоровье
В Краснодаре открыли отделение диализа краевой больницы № 1
Обновлено в 06:35
Транспорт
В Москве водители такси не смогут работать больше восьми часов в сутки
Московские власти планируют запустить специальную систему, которая не позволит получать заказы водителям такси, находившимся за рулем больше восьми часов.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Политика
Министр и госсекретарь Франции ушли в отставку
Свои посты покинули министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, государственный секретарь по цифровым технологиям Мунир Махджуби и официальный представитель правительства Бенжамен Гриво.
Обновлено в 16:37
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Кировограде прогремела серия мощных взрывов
Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.
Обновлено в 17:25
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00