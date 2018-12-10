Общество
Минкомсвязь опубликовала график отключения аналогового телевещания
Минкомсвязь опубликовала график отключения аналогового телевещанияРИА Новости05:41
Министерство связи утвердило даты отключения аналогового вещания. Об этом сообщается на сайте ведомства. В следующем году Россия переходит на цифровое телевидение: так, население получит бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества.
РИА Новости05:41
Оценить
с чего всё началось
Минкомсвязи утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в субъектах РФ на цифровое, сообщается на сайте ведомства.Российская газета03:55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
Путешествия
Клиенты «Жемчужной реки» остаются на китайском берегу
Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае.
Обновлено в 05:53
Общество
В России учителям и врачам могут запретить принимать подарки
В России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций, которые подведомственны государственным органам и органам местного самоуправления, об этом РИА Новости заявил руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Сенцова переведут из медсанчасти в отряд
Украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме, переведут из медсанчасти в отряд для продолжения отбывания срока заключения.
Обновлено в 06:14
Общество
В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире
Рост кенгуру составлял около двух метров, он весил 89 кг. Роджер вырос настоящим альфа-самцом, у него было 12 жен.
Обновлено в 06:05
Общество
Суд отказал Greenpeace в иске по строительству «Северного потока – 2»
Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал международной экологической организации Greenpeace в иске оператору строящегося газопровода "Северный поток — 2" с требованием запрета сооружения газовой магистрали в зоне Кургальского заказника в Ленинградской области, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПСС).
Обновлено в 06:23
Транспорт
Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов
"В понедельник утром железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о прекращении движения поездов дальнего следования, в Берлине остановились пригородные поезда из-за забастовки железнодорожников, которые требуют повышения зарплат", - пишет газета.
Обновлено в 06:26
Общество
Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана
В центре погоды "Фобос" предупредили, что в понедельник, 10 декабря, в столице ожидается ухудшение видимости из-за тумана.
Обновлено в 06:02
Общество
Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой
Обновлено в 06:22
Общество
Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов
Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.
Обновлено в 06:22
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков
В преддверии Нового года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладостей.
Обновлено в 06:25
Транспорт
В МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД
В МВД проинформировали об увеличении количества штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 06:04
Общество
В Новокосине завершили строительство футбольного стадиона «Олимп»
В московском районе Новокосино завершили строительство всепогодного футбольного стадиона "Олимп", сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Обновлено в 05:57
Общество
В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы по елочным базарам
В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы на право размещения елочных базаров, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Обновлено в 06:17
Общество
Карты «Тройка» с парящим мостом начали продавать в метро
В Московском метрополитене с 10 декабря начали продавать карту «Тройка» с изображением парящего моста, который расположен в парке «Зарядье».
Обновлено в 05:57
Общество
Омбудсмен осудил выселение онкобольных из московского дома
Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович раскритиковал инициативу жителей столичного дома выселить онкобольных детей.
Обновлено в 06:19