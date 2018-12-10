с чего всё началось

Министерство связи утвердило даты отключения аналогового вещания. Об этом сообщается на сайте ведомства. В следующем году Россия переходит на цифровое телевидение: так, население получит бесплатный набор из 20 телеканалов высокого качества.

Путешествия Путешествия Клиенты «Жемчужной реки» остаются на китайском берегу Российское генконсульство в Гуанчжоу следит за ситуацией с нашими туристами, которые не могут вылететь с острова Хайнань в Китае.

Общество Общество В России учителям и врачам могут запретить принимать подарки В России антикоррупционные стандарты могут распространиться на учителей, врачей и других служащих организаций, которые подведомственны государственным органам и органам местного самоуправления, об этом РИА Новости заявил руководитель департамента развития госслужбы министерства труда РФ Дмитрий Баснак.

Здоровье Здоровье Сенцова переведут из медсанчасти в отряд Украинского режиссёра Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской тюрьме, переведут из медсанчасти в отряд для продолжения отбывания срока заключения.

Общество Общество В Австралии умер самый мускулистый кенгуру в мире Рост кенгуру составлял около двух метров, он весил 89 кг. Роджер вырос настоящим альфа-самцом, у него было 12 жен.

Общество Общество Суд отказал Greenpeace в иске по строительству «Северного потока – 2» Московский районный суд Санкт-Петербурга отказал международной экологической организации Greenpeace в иске оператору строящегося газопровода "Северный поток — 2" с требованием запрета сооружения газовой магистрали в зоне Кургальского заказника в Ленинградской области, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба городских судов (ОПСС).

Транспорт Транспорт Забастовка железнодорожников в Германии парализовала движение поездов "В понедельник утром железнодорожный оператор Deutsche Bahn объявил о прекращении движения поездов дальнего следования, в Берлине остановились пригородные поезда из-за забастовки железнодорожников, которые требуют повышения зарплат", - пишет газета.

Общество Общество Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана В центре погоды "Фобос" предупредили, что в понедельник, 10 декабря, в столице ожидается ухудшение видимости из-за тумана.

Общество Общество Пономарев попросил суд отпустить его на похороны Алексеевой

Общество Общество Экс-главе Nissan предъявлены обвинения в сокрытии доходов Прокуратура Токио предъявила бывшему главе концерна Nissan Карлосу Гону обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн), передаёт Kyodo.

Здоровье Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладких новогодних подарков В преддверии Нового года Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору сладостей.

Транспорт Транспорт В МВД заявили о росте количества штрафов за нарушения ПДД В МВД проинформировали об увеличении количества штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД).

Общество Общество В Новокосине завершили строительство футбольного стадиона «Олимп» В московском районе Новокосино завершили строительство всепогодного футбольного стадиона "Олимп", сообщила пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Общество Общество В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы по елочным базарам В Москве 17 декабря пройдут последние аукционы на право размещения елочных базаров, сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Общество Общество Карты «Тройка» с парящим мостом начали продавать в метро В Московском метрополитене с 10 декабря начали продавать карту «Тройка» с изображением парящего моста, который расположен в парке «Зарядье».