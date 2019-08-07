Экономика
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПОКоммерсантъ вчера в 13:08
Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).Коммерсантъвчера в 13:08
Подробнее о событии
Показать все источники
В Минкомсвязи не хотят реформы госзакупок для российского ПО
Будущее России. Национальные проекты02:21
Минкомсвязи просит сохранить запрет на закупку иностранного ПО для госорганов
Интерфакс - Россия03:13
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
Происшествия
В сети появилось видео с места ДТП с автобусом под Новороссийском
В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
Обновлено в 00:16
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Музыка
Фадеев расторг контакт с певицей Наргиз
Обновлено в 03:41
Политика
МИД РФ прокомментировал события в Киргизии
Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Проверка ФСИН в «Крестах» выявила «кучу нарушений»
В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в "Крестах-2".
Обновлено в 04:11
Политика
Дизайнер Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Дизайнер Артемий Лебедев покинул Россию из-за вызывающей "большое беспокойство" ситуации в стране.
Обновлено вчера в 00:15
Армия и оружие
Экс-президент Ливана назвал «Хезболлах» гарантом безопасности страны
Ливанское движение "Хезболлах" является сдерживающим фактором в связи с вероятностью новой агрессии со стороны Израиля, заявил бывший президент Ливана Эмиль Ляхуд в интервью РИА Новости.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Бизнесмена в Москве ограбили на ₽9 млн
В ночь на 3 августа на востоке Москвы неизвестный украл из автомобиля предпринимателя 19 млн руб. Злоумышленник разбил стекло Toyota Land Cruiser и похитил из салона сумку с деньгами.
Обновлено в 04:10
Кино
Квентин Тарантино прогулялся по Кремлю
Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
Обновлено 06 августа в 14:57
Шоу-бизнес
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии
В Италии умерла fashion-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury. Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни.
Обновлено 06 августа в 10:02
Политика
Лондон не смог доказать причастность Кремля к отравлению Скрипалей
Британская полиция не нашла доказательств, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля было одобрено президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Guardian.
Обновлено вчера в 08:26
Интернет
ФАС возбудила дело против Apple по заявлению «Лаборатории Касперского»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против Apple.
Обновлено в 02:32
Футбол
«Кристал Пэлас» настаивает на трансфере Чалова
Агент Шандор Варга прокомментировал интерес "Кристал Пэлас" к нападающему московского ЦСКА Федору Чалову, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 16:12
Общество
На Аляске нашли бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 00:01
Политика
Бундестаг: объединение Германии не произошло бы без русских
3 октября 1990 года состоялось объединение Германии: ГДР и Западный Берлин вошли в состав ФРГ.
Обновлено в 03:40
Политика
Amnesty International призвала туристов к осторожности в США
Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
Кино
Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн
Руководство Netflix заключило сделку с создателями "Игры престолов" Дэвидом Бениоффом и Дэном Уайссом, сумма которой предварительно оценивается в $200 млн.
Обновлено в 03:36
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Экономика
Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов
Минпромторг РФ разработал и направил на согласование в профильные министерства концепцию программы развития отечественных высокотехнологичных производств компонентов и систем для автопрома (АК-2025), в рамках которой планируется выделить 150 млрд рублей из бюджета до 2025 года на поддержку отечественных производителей, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 02:00
Технологии
В России создается тяжелый аварийно-спасательный экраноплан
Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана ведется в России.
Обновлено в 00:45
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Зеленский заявил о намерении легализовать на Украине азартные игры
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать в стране азартные игры, в частности казино.
Обновлено в 03:58
Футбол
Два игрока «Славии» заинтересовали «Спартак»
По данным источника, полузащитники «Славии» Алекс Крал и Томаш Соучек заинтересовали красно-белых.
Обновлено в 03:13
Космос
Очередной конец света обещают в сентябре этого года
Обновлено 06 августа в 05:48
Политика
В Китае высмеяли российский ударный дрон С-70 «Охотник»
Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
В российской армии появятся подразделения антихакеров
В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
Обновлено вчера в 19:51
Общество
В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди
С начала недели петербуржцы выстраиваются в большие очереди в визовом центре Финляндии на улице Марата.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
В Славянке женщина получила пулю в живот за пленение мужа в гараже
В четверг, 8 августа, стало известно, что накануне в деревне Славянка 48-летняя женщина получила огнестрельное ранение.
Обновлено в 03:34