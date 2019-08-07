Экономика

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПОКоммерсантъ вчера в 13:08

Предполагается, что реформа затронет продукцию легпрома и автопрома, спецтехнику, трамвайные вагоны, мебель и ПО, но не распространится на закупки для целей обороны и безопасности.
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Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО

Минкомсвязь не поддержала реформу госзакупок ПО Минкомсвязь выступила против того, чтобы готовящаяся реформа импортозамещения в сфере госзакупок распространилась на программное обеспечение (ПО).
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
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В сети появилось видео с места дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса, которое произошло под Новороссийском Краснодарского края.
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Американский кинорежиссер Квентин Тарантино 6 августа прибыл в Москву. Тарантино встретился с министром культуры РФ Владимиром Мединским.
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Футбол

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Политика

Amnesty International призвала туристов к осторожности в США

Amnesty International рекомендует туристам иметь план действий на случай чрезвычайной ситуации во время поездки и советует не посещать места массовых скоплений людей: культурные мероприятия, храмы, школы, торговые центры, а также бары и ночные клубы.
Обновлено вчера в 21:38
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Создатели «Игры престолов» заключили сделку с Netflix на $200 млн

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Экономика

Минпромторг попросил 150 млрд рублей на локализацию автокомпонентов

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Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана ведется в России.
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Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении легализовать в стране азартные игры, в частности казино.
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Два игрока «Славии» заинтересовали «Спартак»

По данным источника, полузащитники «Славии» Алекс Крал и Томаш Соучек заинтересовали красно-белых.
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В России специальные части возьмут под охрану «военный интернет».
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В визовом центре Финляндии в Петербурге образуются огромные очереди

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В Славянке женщина получила пулю в живот за пленение мужа в гараже

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