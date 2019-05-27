Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпанийРБК 00:30

Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.

Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпаний

Хоккей Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.

Общество Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос» Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.

Экономика Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".

Экономика В Москве резко подорожали полисы ОСАГО На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.

Происшествия Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.

Политика В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала свои главные недостатки Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала поклонникам о своих главных недостатках.

Общество Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.

Общество Росконтроль определил лучшие томатные соки Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.

Политика Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи» Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".

Политика Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".

Экономика Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

Космос SpaceX Илона Маска привлекла более $1 млрд инвестиций за полгода Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска, успешно запустившая в четверг первую партию из 60 малых спутников на околоземную орбиту для нового интернет-сервиса Starlink, за последние шесть месяцев получила финансирование в размере более $1 млрд.

Музыка Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети» Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.

Здоровье Правда, что лимон делает мясо полезнее? Отвечает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов: — Действительно, можно уменьшить количество канцерогенов, если предварительно даже слегка замариновать мясо, но не обычным столовым уксусом (он синтетический), а сухим вином, пивом или лимонным соком, добавив специи.

Экономика Количество ценников в российских магазинах уменьшат Ассортимент товаров по одной цене в разных видах, как, например йогуртов с разными наполнителями, не нужно будет оформлять отдельными ценниками, что, по идее Минпромторга, уменьшит трудозатраты ритейлеров и приведет к снижению цены.

Транспорт На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.

Общество В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть "звеньями одной цепи".

Политика Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на местный рынок.

Происшествия В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.

Политика Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном США вступят в переговоры с Ираном в том случае, если в Тегеране сами этого захотят.

Культура В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина В предновогоднем выпуске герои проекта шутили про пенсионную реформу. Также в предыдущих сериях Шарик пытался стать видеоблогером.

Политика В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.