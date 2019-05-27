Экономика
Минкомсвязь написала методичку по цифровым стратегиям для госкомпанийРБК 00:30
Как рассказал РБК источник на рынке, 20 мая Минкомсвязь разослала в ряд госкомпаний проект методических рекомендаций по разработке стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Хоккей
Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею
Обновлено вчера в 17:54
Хоккей
Овечкин о матче с Чехией: Василевский сделал всё
Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин прокомментировал победу над национальной командой Чехии в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 13:08
Общество
Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»
Дэнни Перекальски станет новым гендиректором интернет-ретейлера «Утконос», рассказали РБК два источника на рынке продуктовой розницы.
Обновлено в 01:05
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
Обновлено вчера в 06:12
Экономика
Торговые сети могут обязать принимать бутылки, пишут СМИ
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос обязательного приема торговыми сетями полимерной и стеклянной тары у населения, пишут "Известия".
Обновлено в 01:43
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
В Европарламенте спрогнозировали распределение мест по итогам выборов
Евроскептики и националисты из двух фракций могут рассчитывать в новом составе Европарламента в совокупности на 113 кресел, что больше, чем в предыдущем составе, свидетельствует опубликованная ЕП уточненная оценка распределения кресел.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала свои главные недостатки
Балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала поклонникам о своих главных недостатках.
Обновлено в 01:37
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется в понедельник для десятков тысяч выпускников 2019 года.
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Росконтроль определил лучшие томатные соки
Росконтроль провёл исследование семи популярных марок томатного сока. Образцы продукции эксперты закупали в магазинах.
Обновлено в 01:29
Политика
Пушков посоветовал напавшему на журналиста чиновнику «собирать вещи»
Пушков предположил, что Зайцев после инцидента будет недолго занимать свой пост, и посоветовал ему "собирать вещи".
Обновлено вчера в 20:22
Политика
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России
Приказ Министерства труда и социальной защиты России, корректирующий правила расчета доплат к пенсии, вступил в силу в воскресенье, 26 мая, пишет "Российская газета".
Обновлено вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Александра Яковлева два года борется с раком
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Путин поддержал проект морского порта в Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поддержал проект глубоководного морского порта в поселке Янтарный Калининградской области, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 23:37
Космос
SpaceX Илона Маска привлекла более $1 млрд инвестиций за полгода
Аэрокосмическая компания SpaceX миллиардера Илона Маска, успешно запустившая в четверг первую партию из 60 малых спутников на околоземную орбиту для нового интернет-сервиса Starlink, за последние шесть месяцев получила финансирование в размере более $1 млрд.
Обновлено 25 мая в 04:16
Музыка
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Здоровье
Правда, что лимон делает мясо полезнее?
Отвечает врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Константин Спахов: — Действительно, можно уменьшить количество канцерогенов, если предварительно даже слегка замариновать мясо, но не обычным столовым уксусом (он синтетический), а сухим вином, пивом или лимонным соком, добавив специи.
Обновлено в 00:09
Экономика
Количество ценников в российских магазинах уменьшат
Ассортимент товаров по одной цене в разных видах, как, например йогуртов с разными наполнителями, не нужно будет оформлять отдельными ценниками, что, по идее Минпромторга, уменьшит трудозатраты ритейлеров и приведет к снижению цены.
Обновлено вчера в 18:07
Транспорт
На Ярославском направлении МЖД задерживаются несколько электричек
Несколько пригородных поездов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются по техническим причинам в понедельник утром.
Обновлено в 01:18
Общество
В Минпросвещения связали травлю учителей в соцсетях и буллинг в школах
Травля учителей в социальных сетях и буллинг в школах могут быть "звеньями одной цепи".
Обновлено в 01:44
Армия и оружие
Обстрел ДНР закончился для украинских силовиков потерей пяти бойцов
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple
Основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Пекина в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на местный рынок.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В Кабуле при взрыве автобуса пострадали десять человек
По меньшей мере десять человек пострадали в результате взрыва автобуса в центре Кабула.
Обновлено в 00:29
Политика
Трамп назвал условие вступления в переговоры с Ираном
США вступят в переговоры с Ираном в том случае, если в Тегеране сами этого захотят.
Обновлено в 01:54
Культура
В новой серии «Простоквашино» Шарик загипнотизирует Печкина
В предновогоднем выпуске герои проекта шутили про пенсионную реформу. Также в предыдущих сериях Шарик пытался стать видеоблогером.
Обновлено в 01:59
Политика
В Раде рассказали о возможных последствиях дефолта на Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» прокомментировал обращение бизнесмена Игоря Коломойского к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом объявить дефолт по внешним долгам страны.
Обновлено вчера в 23:58
Армия и оружие
Стрелков объяснил отступление ополченцев из Славянска в 2014 году
Войска Донецкой Народной Республики (ДНР) были вынуждены покинуть Славянск и Краматорск в 2014 году из-за нехватки боеприпасов и техники, заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ».
Обновлено в 01:42